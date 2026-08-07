Zrób to po zebraniu borówek, a za rok zbiory będą obfite

Zakończenie zbiorów borówki to w rzeczywistości start najważniejszych prac pielęgnacyjnych, które decydują o obfitości przyszłorocznych plonów.

Krzewy wymagają intensywnego nawadniania, najlepiej przy użyciu deszczówki. Dodatkowo warto zastosować ściółkowanie igliwiem, co stworzy idealne warunki do zawiązywania pąków.

Poznaj nieskomplikowane działania po owocowaniu, takie jak cięcie sanitarne, które sprawią, że w następnym roku borówki wydadzą rekordowe ilości owoców!

Gdy borówka amerykańska skończy owocowanie, zadbaj o nią. Wtedy w przyszłym roku odwdzięczy się bogatszym plonem

Jest to absolutnie najchętniej uprawiany krzew owocowy w naszym kraju. Polska produkuje aż jedną trzecią wszystkich borówek w Europie. Biorąc pod uwagę wartość eksportu, borówka zajmuje drugie miejsce po jabłkach. Wiele osób sadzi ją w swoich ogrodach ze względu na niewielkie wymagania i stosunkowo bezproblemową pielęgnację.

Latem krzewy borówki amerykańskiej wchodzą w fazę dojrzewania i właśnie wtedy przypada pełnia zbiorów. Te zdrowe owoce doskonale nadają się jako dodatek do owsianek i jogurtów, a w ciastach mogą z powodzeniem zastępować tradycyjne jagody. Co ważne, borówki bez problemu można mrozić.

Nie wszyscy wiedzą, że po zebraniu owoców praca wcale się nie kończy. Od tego momentu krzew rozpoczyna szykowanie się do kolejnego sezonu wegetacyjnego. Borówka wchodzi w proces przygotowań do zimy i równocześnie tworzy pąki na następny rok. Dlatego po owocowaniu wymaga szczególnej uwagi. Kluczowe znaczenie ma systematyczne nawadnianie, zwłaszcza w czasie upalnych dni. Krzew charakteryzuje się płytkim ukorzenieniem, przez co błyskawicznie reaguje na braki wody. Susza jest dla niego bardzo szkodliwa, więc regularne podlewanie jest niezbędne. Należy bezwzględnie unikać całkowitego przesuszenia ziemi. Pojedyncza roślina może potrzebować nawet do 10 litrów wody. Znaczenie ma również to, czym podlewamy. Specjaliści radzą używać deszczówki, ponieważ nie zmienia ona odczynu gleby. Trzeba bowiem pamiętać, że borówka preferuje stanowiska kwaśne. Dobrą praktyką po zbiorach jest rozsypanie wokół rośliny ściółki z igieł. Nie tylko ograniczy ona parowanie wody, ale też delikatnie zakwasi ziemię.

Czy przycinanie borówki amerykańskiej po zbiorach jest konieczne?

Eksperci od uprawy roślin podkreślają, że borówka nie potrzebuje typowego cięcia po zakończeniu plonowania. Można jednak wykonać cięcie sanitarne, które polega na usunięciu obumarłych i chorych gałązek. Dzięki temu roślina zyskuje ochronę przed infekcjami grzybowymi i nie marnuje sił na utrzymywanie zbędnych części. Bardzo ważne jest, aby do zabiegu używać wyłącznie zdezynfekowanych narzędzi tnących. Tylko wtedy mamy pewność, że nie przeniesiemy groźnych drobnoustrojów na zdrową część krzewu.