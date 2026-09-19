Filip Chajzer wziął ślub w Krakowie. Zachowanie Zygmunta Chajzera w kościele zaskoczyło

Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego przez Filipa Chajzera i młodszą o dwadzieścia lat Biankę od dłuższego czasu budziła ogromne zainteresowanie mediów. Sytuację podgrzewał konflikt prezentera z rodziną wybranki, ponieważ teściowa publicznie zarzucała mu odizolowanie córki od dotychczasowego środowiska i bliskich. Pomimo tych trudności para ostatecznie stanęła na ślubnym kobiercu 19 września w jednej z krakowskich świątyń, gdzie oficjalnie przypieczętowała swoją romantyczną relację.

Zygmunt Chajzer i Dorota Chajzer na ślubie syna

W tak ważnym dniu pan młody mógł oczywiście liczyć na obecność swoich rodziców. Znany z telewizyjnych ekranów Zygmunt Chajzer postawił na klasyczną elegancję, wybierając dwurzędowy garnitur w jasnoszarym odcieniu zestawiony z błękitną koszulą. Z kolei jego małżonka Dorota zdecydowała się na bardzo swobodny ubiór, zakładając białe spodnie, jasny podkoszulek oraz pasującą marynarkę, a całość uzupełniła markową torebką i dwiema delikatnymi bransoletkami, co zostało uwiecznione na pamiątkowych fotografiach.

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Zygmunt Chajzer widział Biankę tylko dwa razy. Taniec ojca pana młodego w kościele

Tempo rozwoju relacji nowożeńców było niezwykle szybkie, gdyż zakochani zdecydowali się na wspólne zamieszkanie już po kilku tygodniach znajomości. Szybkie zaręczyny i błyskawiczna organizacja całej uroczystości sprawiły, że ojciec popularnego dziennikarza miał okazję spotkać swoją nową synową zaledwie dwukrotnie przed momentem oficjalnego złożenia przysięgi małżeńskiej.

- Widzieliśmy się dwukrotnie. Ładna, fajna, miła dziewczyna - zdradził w rozmowie z Radiem Eska.

Doświadczony prezenter konsekwentnie unika prawienia kazań swojemu potomkowi i daje mu pełną swobodę w podejmowaniu życiowych wyborów. Otwarcie deklaruje bezwarunkowe wsparcie dla dorosłego syna, co doskonale było widać podczas krakowskiej ceremonii. Ujawnione w sieci materiały wideo dobitnie pokazują, że Zygmunt Chajzer był w znakomitym nastroju i spontanicznie zaczął tańczyć w samym środku kościoła, doskonale bawiąc się u boku swojej żony.

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