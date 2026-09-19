Filip Chajzer pokazał obrączki ślubne. Szybko pochwalił się nowiną po wyjściu z kościoła

Filip Chajzer wziął ślub. Powiedział sakramentalne "tak" w Krakowie

Prezenter telewizyjny oficjalnie zmienił stan cywilny podczas sobotniej ceremonii w Krakowie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00. Wśród zgromadzonych gości zabrakło znanych celebrytów. Wyjątkiem był ojciec pana młodego, Zygmunt Chajzer, który pojawił się na miejscu i obserwował wyjątkowe wydarzenie. Niedługo po zakończeniu mszy Filip Chajzer podzielił się radosną nowiną z internautami. Na Instagramie opublikował pierwsze pamiątkowe ujęcie z tego dnia i opatrzył je krótkim podpisem: "Bianka i Filip Chajzer".

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Jakie obrączki wybrali Filip Chajzer i Bianka? Klasyka i prostota

Na opublikowanym w sieci kadrze zrobionym tuż po opuszczeniu kościoła pan młody trzyma dłoń żony, eksponując biżuterię. Małżonkowie postawili na klasyczne, gładkie obrączki wykonane ze srebra, rezygnując z jakichkolwiek zdobień czy nietypowych form. Pod internetowym wpisem błyskawicznie zaroiło się od życzeń i gratulacji od obserwatorów.

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Związek Filipa Chajzera i 20-letniej Bianki przetrwał krytykę

Relacja pary od samego początku budziła sporo kontrowersji, głównie ze względu na 22-letnią różnicę wieku między 42-letnim prezenterem a jego 20-letnią partnerką. Mimo negatywnych opinii para zdecydowała się na szybki ślub, a na miejsce ceremonii wybrali Kraków, z którym wiążą swoją wspólną przyszłość.

Pierwszy raz czuję, że mam dom. Taki mój. W sumie to nasz. Na swoich zasadach. No i na pobyt stały. Prezydenta Krakowa wybierzemy już razem