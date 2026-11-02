Zaskakujący występ w 4. sezonie "Pozłacanego wieku". Zauważyliście Matta Damona?

David Letterman i Matt Damon w "Pozłacanym wieku". Jak do tego doszło?

Komik i słynny legendarny aktor pojawili się w dokładnie 8:33 pierwszego odcinka czwartego sezonu "Pozłacanego wieku" i był to występ gościnny w stylu "mrugnij, a przegapisz". Panowie przeszli się bowiem po ekranie, grając dwóch XIX-wiecznych dżentelmenów spacerujących East 61st Street naprzeciwko domu państwa Russelów.

Carrie Mike Flanagan

Jak to się stało, że David Letterman i Matt Damon pojawili się w serialu HBO? Serwis Vulture ustalił, że wszystko zaczęło się od pomysłu Isabel Richardson, showrunnerki talk-show "Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać" prowadzonego przez Letterman. Komik od dawna marzył o cameo w jakiejś głośnej produkcji, jednak dotąd jego nadzieje okazywały się płonne. Richardson ani myślała się poddać i skontaktowała się z twórcami "Pozłacanego wieku".

W trakcie przygotowań do odcinka programu Lettermana, poświęconego Mattowi Damonowi, odkryła, że ten legendarny dziś aktor zaczynał jako statysta - i uznała, że to się przecież pięknie składa. - Pomyśleliśmy: "Okej, to może być idealna okazja. Przecież to przezabawne, by Dave zrobił to z laureatem Oscara, Mattem Damonem - poza tym doskonale wpisywało się to w historię jego początków w branży - powiedziała Richardson w rozmowie z redakcją serwisu Vulture.

Producentka wybuchnęła śmiechem

Matt Damon był zachwycony tym pomysłem, więc podjęto kroki, by załatwić im udział w programie (a to, z uwagi na konflikty terminarzy, okazało się nie lada wyzwaniem). Producentka "Pozłacanego wieku" parsknęła ponoć śmiechem, gdy usłyszała o tym pomyśle.

To był doprawdy przezabawny moment: nasza kierowniczka produkcji, Leah Baker, podeszła do mnie na planie i zapytała: "Mam dość zabawne, a zarazem ciekawe pytanie: czy chciałabyś, żeby Dave Letterman i Matt Damon pojawili się pewnego dnia na naszym planie jako statyści?". Po prostu wybuchnęłam śmiechem - opowiada Kate Churchill, producentka wykonawcza "Pozłacanego wieku" [za: Vulture].

Autor: Karolina Wojtasik/HBO/ Materiały prasowe

"Pozłacany wiek" - o 4. sezonie

W nowych odcinkach "Pozłacanego wieku" naszych ulubieńców czeka istny rollercoaster. Bertha Russell zmieniła układ sił w nowojorskim towarzystwie, płacąc za to wysoką cenę. Teraz ona i jej bliscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami podjętych decyzji, podczas gdy Agnes van Rhijn dostrzega szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy zabiega o akceptację ze strony przyszłych teściów. W nowej rzeczywistości jedno pozostaje niezmienne: trzeba uważać na to, czego się pragnie.

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