Mandaryna wzruszająco o dzieciach. Xavier i Fabienne są co tydzień na widowni, ale nie udzielają wywiadów. "Moje skrzydła"

Bycie mamą to wielka radość, ale i ogromna odpowiedzialność. Wie o tym Mandaryna, która doczekała się dwojga dzieci - Xaviera i Fabienne. Dorastające na oczach całej Polski pociechy piosenkarki i Michała Wiśniewskiego nie zabiegają o uwagę mediów. Nawet podczas realizacji programu "Taniec z Gwiazdami", w którym Marta dotarła już do ćwierćfinału, unikają pokazywania się na ściankach czy tym bardziej wywiadów.

Mandaryna pokazała dzieci w "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas ostatniego odcinka Mandaryna przedstawiła swoje dzieci widzom, zapraszając Xaviera i Fabienne do materiału poprzedzającego jej walca wiedeńskiego. Wokalistka podkreśliła, że to właśnie bycie mamą daje jej największą siłę. Córka i syn są dla niej jak skrzydła, dzięki którym fruwa. Mówiąc o nich w wywiadzie dla serwisu ESKA.pl, wykonawczyni kultowego "Ev'ry Night" z trudem powstrzymywała łzy. Przed kamerami padły słowa, na jakie pozwolić sobie może tylko mama.

Mandaryna zatańczy w ćwierćfinale

Mandaryna o dzieciach

Wokalistka w rozmowie z Eską wyjawiła, jak ważne jest dla niej wsparcie ukochanych dzieci. Xavier i Fabienne są jej oczkami w głowie.

To są dwie wyjątkowe osoby, naprawdę. Są niezmiernie wyjątkowe, najbliższe... I tyle w sumie. Po prostu. Tak jak powiedziałam: dmuchają w moje skrzydła, którymi sami są, no. To jest dla mnie niezmierne wsparcie, niezmierne - podkreśliła gwiazda, z trudem powstrzymując łzy.

Dla pociech Marta jest przede wszystkim inspiracją - zarówno w muzyce, jak i w życiu.

Mama jest artystką pełną gębą, czy to taniec, czy to performance. Mama na pewno jest gdzieś tam inspiracją muzyczną, tylko stricte bardziej od tej strony, że przetarła przed nami szlaki - powiedział w materiale jej syn Xavier.