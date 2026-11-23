Natsu publikuje odważne zdjęcie ze Sri Lanki

Kojarzona z występów na dawnych galach freak-fightowych Natsu skupia się obecnie w pełni na kształtowaniu sylwetki. Chociaż ze swojego wyjazdu na Sri Lankę regularnie udostępnia nagrania z treningów, to największe poruszenie wywołują jej fotografie w bardzo skąpych strojach, czego najlepszym przykładem jest jej najnowsza publikacja. Influencerka zapozowała do zdjęcia w zmysłowym, jednoczęściowym kostiumie wykonanym z wyjątkowo prześwitującej tkaniny, która dokładnie wyeksponowała jej zaokrąglone i wyćwiczone na siłowni pośladki.

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Użytkownicy sieci zareagowali błyskawicznie. Tak samo jak w przypadku wcześniejszych odważnych ujęć, pod wpisem natychmiast pojawiło się mnóstwo komplementów, a obserwatorzy zgodnie docenili rezultaty jej wymagających treningów.

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Natalia „Natsu” Karczmarczyk: od „Tańca z Gwiazdami” do treningów siłowych

Dotychczasowa kariera Natalii Karczmarczyk obfitowała w wiele niespodziewanych zmian. Swoją przygodę w mediach zaczynała jako czołowa postać młodzieżowego internetu, natomiast szeroką, ogólnokrajową sławę i sympatię starszych widzów zyskała dzięki występom w programie „Taniec z Gwiazdami”. Z telewizyjnym formatem pożegnała się dość szybko, jednak na planie odnalazła miłość i związała się ze swoim trenerem tańca, Wojciechem Kuciną.

Obecnie mająca na koncie walki w klatce Natsu realizuje się w zupełnie nowej dziedzinie. Influencerka systematycznie pracuje na miano sportsmenki, a prezentowana przez nią na Instagramie „forma życia” zachwyca i skłania do dyskusji tysiące internautów, którzy uważnie śledzą jej profil.

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