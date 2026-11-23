Atak i rozbój na ulicy Placowej w Radomiu

Według policji na ulicy Placowej sprawca zaatakował przypadkowego mężczyznę z niepełnosprawnością. Miał grozić pokrzywdzonemu, a następnie wielokrotnie uderzać go i kopać po całym ciele. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że zabrał mężczyźnie 20 zł. Po otrzymaniu zgłoszenia o ataku sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu II Policji w Radomiu.

34-latek usłyszał zarzuty rozboju i usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego, a w kolejnych dniach zatrzymali 34-latka. 21 listopada mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty rozboju oraz usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

34-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy

Za te przestępstwa 34-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Jak podała policja, mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany. Kilka tygodni wcześniej opuścił więzienie. W tej sprawie będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co według komunikatu oznacza wyższy wymiar kary.

Źródło: Policja.pl