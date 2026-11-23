Próba oszustwa w Łukowie. Zatrzymano 18-latkę

19 listopada z łukowskimi policjantami skontaktowała się pracownica jednego z banków. Poinformowała, że 82-latka chce natychmiast wypłacić 30 tysięcy złotych. Inny klient placówki zauważył, że przed bankiem starsza kobieta rozmawiała z młodą kobietą, która nalegała, aby 82-latka odebrała telefon od prokuratora. Policjanci zatrzymali stojącą przy banku 18-latkę z Warszawy. Kobieta twierdziła, że nie zna 82-latki i że z nią nie rozmawiała.

82-latka miała przekazać pieniądze rzekomej asystentce prokuratora

Jak ustalili policjanci, 82-latka miała przekazać 30 tysięcy złotych zatrzymanej 18-latce. Wcześniej do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za prokuratora. Poinformował ją, że w banku pracują oszuści. Polecił jej wypłacić gotówkę, a pieniądze miała odebrać jego asystentka. 18-latka usłyszała zarzut, a sąd w Łukowie zastosował wobec niej tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Oszustwo metodą na wypadek w Łukowie. 80-latka straciła 370 tysięcy złotych

Tego samego dnia oszukana została 80-letnia mieszkanka Łukowa, która przekazała 370 tysięcy złotych mężczyźnie podającemu się za prokuratora. Wcześniej zadzwonił do niej rzekomy policjant i poinformował ją o wypadku drogowym syna. Kobieta usłyszała, że musi wpłacić kaucję, aby uchronić syna przed aresztem. Dopiero po rozmowie z córką kobieta dowiedziała się, że syn nie uczestniczył w żadnym wypadku. O oszustwie policję zawiadomiła córka 80-latki.

Policja ostrzega przed oszustwami telefonicznymi w Łukowie

Policjanci przypominają, że osoby podające się za funkcjonariuszy lub prokuratorów mogą wykorzystywać zaufanie swoich rozmówców, by wyłudzić pieniądze. Według ustaleń policjantów oszuści prawdopodobnie uprzedzili 80-latkę o możliwej wizycie funkcjonariuszy i polecili jej, by nie informowała o przekazaniu pieniędzy. Policja podkreśla, że policjanci i prokuratorzy nie przekazują przez telefon szczegółów prowadzonych czynności ani nie żądają wypłaty gotówki lub przekazania jej w umówionym miejscu.

Źródło: Policja.pl