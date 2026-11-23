Savannah Gajda jest Polką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych i jak nie ukrywa - ma ręce pełne roboty. Poza pracą znajduje czas na liczne pasje i działalność charytatywną. Obecnie skupia się na jednej sprawie: finale Miss International 2026, gdzie fani z Polski mogą ją za darmo wspierać.

Savannah Gajda to Miss Poland International. Pracuje jako dziennikarka sportowa

Kandydatka do tytułu miss w biało-czerownych barwach ukończyła studia dziennikarskie w Waszyngtonie, specjalizując się również w prawie. Jak zdradziła w rozmowie z Radiem ESKA podczas przygotowań do Miss International 2026, w liceum myślała o medycynie sportowej, jednak ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu. Aktualnie spełnia marzenia o udziale w prestiżowym konkursie jako posiadaczka tytułu Miss Poland International.

Dziennikarstwem sportowym zajęłam się na studiach w Waszyngtonie. W naszej studenckiej telewizji GW-TV prowadziłam program sportowy "Unstoppable" przez całe cztery lata studiów. Tak to pokochałam, że wiedziałam, iż to jest to. Próbowałam też medycyny sportowej, ale w liceum na turnieju futbolu amerykańskiego chłopak złamał nos, a gdy pielęgniarka zawołała mnie do pomocy i zobaczyłam krew... po prostu zasłabłam! [...] Po studiowaniu dziennikarstwa otrzymałam pełne stypendium na studia prawnicze na Manhattanie. Te doświadczenia - dziennikarstwo, prawo, praca charytatywna - pomogły mi bardzo w zbudowaniu większej odwagi i wiedzy nie tylko w pracy, ale w ogóle w życiu - powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA.

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Miss International 2026 - jak głosować na Polskę?

W konkursie Miss International trwa również głosowanie internetowe, w którym fani mogą wspierać swoje zjawiskowe reprezentantki. Zwyciężczyni z każdego regionu świata automatycznie awansuje do najlepszej 20 w stawce!

Polacy również mają możliwość darmowego głosowania, na co liczy Savannah Gajda. Wystarczy wybrać Polskę na stronie miss-international.org/vote. Głosowanie kończy się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 15:59 czasu polskiego. Trzymamy kciuki!

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