Policjanci zauważyli dym podczas patrolu

Funkcjonariusze ruchu drogowego patrolowali ulicę Bytomską, gdy na skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego zauważyli gęste zadymienie w rejonie szkoły. Natychmiast ruszyli w tamtym kierunku, by ustalić źródło zadymienia. Stwierdzili, że gęsty, biały dym wydobywa się z budynku mieszkalnego przy ulicy 1 Maja. Po wejściu do środka zastali silne zadymienie na klatce schodowej, które znacznie utrudniało oddychanie.

Policjanci ewakuowali 16 mieszkańców

Policjanci rozpoczęli ewakuację mieszkańców, zanim na miejsce dotarła straż pożarna. Łącznie z budynku ewakuowano 16 mieszkańców. Szczególnej uwagi wymagała osoba starsza, która miała trudności z samodzielnym poruszaniem się. Żaden z mieszkańców nie wymagał pomocy medycznej.

Zapalenie sadzy w kominie prawdopodobną przyczyną zadymienia

Po przybyciu na miejsce strażacy zlokalizowali źródło zadymienia. Według ich ustaleń najprawdopodobniej doszło do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym. Po zakończeniu działań ratowniczych strażacy sprawdzili i przewietrzyli budynek. Mieszkańcy mogli następnie wrócić do swoich lokali.

Źródło: Policja.pl