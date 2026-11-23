Piotr Gumulec w "Tańcu z Gwiazdami"

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" nierzadko na parkiecie zostawiają nie tylko serce, ale również kilogramy. Bez wątpienia największą metamorfozę w jesiennej odsłonie show - zarówno pod kątem tanecznym, jak i wizerunkowym - przeszedł Piotr "Guma" Gumulec. Artysta kabaretowy od samego początku przygody w show dawał z siebie 100%, nawet gdy inni w niego nie wierzyli i traktowali z dystansem. Efekty katorżniczych treningów na sali było widać gołym okiem już po kilku tygodniach. Z niedzieli na niedzielę wszyscy podziwialiśmy, jak Guma dosłownie chudnie w oczach! Ostatecznie, co potwierdził w rozmowie z serwisem Eska.pl, udało mu się schudnąć aż 15 kilogramów.

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Zrobić formę to jedno, ale problemem często okazuje się utrzymanie jej. Kiedy Piotr Gumulec był w wirze przygotowań do kolejnych występów w programie, nie miał czasu na powrót do dawnych nawyków. Aktor zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by nie wrócić do swojego starego wyglądu. Ma nawet motywację! Jest nią jego partnerka taneczna, Julia Suryś. Półfinalista "TzG" nie wyobraża sobie, żeby na kolejne spotkanie z nią przyjść z dodatkowymi kilogramami.

Powiedziałem sobie, że nie dopuszczę już do tej sytuacji. Przede wszystkim nie dopuszczę do takiej sytuacji, że nie będziemy się widzieć ileś miesięcy, przyjadę i Suryś mi powie: "Jak ty wyglądasz? Weź spójrz na siebie, jak ty wyglądasz" - powiedział w rozmowie z Eską.

Guma ustawił sobie nawet limit, jeśli chodzi o maksymalną wagę. Cel? Nie przekroczyć 90 kilogramów.

Powiedziałem sobie, że więcej niż 90 kilogramów już nie będę nigdy ważył, bo będzie mi wstyd przed Julią Suryś. No, a nie może mi być wstyd przed tak piękną kobietą - dodał z uśmiechem.

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