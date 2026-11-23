Oszustwo w Nowej Soli. Fałszywy pracownik banku zadzwonił do 78-latka

78-letni mężczyzna odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika banku. Rozmówca przekonywał, że ktoś chce zaciągnąć kredyt, posługując się danymi 78-latka, przez co jego oszczędności miały być zagrożone. Fałszywy pracownik banku zaoferował pomoc i wysyłał mężczyźnie linki. 78-latek uwierzył rozmówcy i postępował zgodnie z jego zaleceniami.

78-latek przelał pieniądze na konta wskazane przez oszusta

W obawie, że ktoś zaciągnie kredyt, posługując się jego danymi, mężczyzna przelał pieniądze na wskazane przez oszusta konta zastępcze. W ten sposób stracił 240 tysięcy złotych. Policjanci przypominają, by w razie wątpliwości skontaktować się z bankiem przez infolinię lub zapytać o radę pracownika najbliższej placówki. Mundurowi apelują również, by podczas każdej transakcji dokładnie czytać komunikaty wyświetlające się w telefonie i nie podawać nikomu swoich danych ani kodów aktywacyjnych.

Źródło: Policja.pl