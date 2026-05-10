Znamy zwycięzców 3. edycji "The Traitors. Zdrajcy". Kto zgarnął wielką kasę?

Finałowe starcie w "The Traitors. Zdrajcy"

Trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" dobiegł końca. Ostatnie dni w Chateau de Bournel to było prawdziwe apogeum spisków i nieczystych zagrań. W grze pozostali jedynie Lojalni w osobach Pawła Sobierajskiego i Macieja Mazurkiewicza oraz ukrywający swoje intencje Zdrajcy - Iza Chojnacka i Wojciech Matuszak. Decydujące wyzwanie miało za zadanie nie tylko zwiększyć końcową pulę pieniędzy, ale przede wszystkim wystawić na próbę relacje zbudowane przez cały sezon. Kulminacyjnym punktem były ostateczne obrady przy Okrągłym Stole, gdzie ważyły się losy uczestników. Widzowie mogli wreszcie przekonać się, czy Lojalnym wystarczyło sprytu do zdemaskowania Zdrajców, czy to ci drudzy skutecznie zmylili rywali i zgarnęli pełną stawkę.

Zwycięzcy 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy"

Ostatni odcinek show "The Traitors. Zdrajcy" dostarczył potężnej dawki emocji, a przy Okrągłym Stole atmosfera gęstniała z każdą minutą. Na zakończenie poznaliśmy wreszcie laureatów 3. sezonu programu prowadzonego przez Malwinę Wędzikowską. Ostateczne zwycięstwo odnieśli Zdrajcy! Główną nagrodę w wysokości 369 tysięcy złotych wywalczyli Iza Chojnacka oraz Wojciech Matuszak, którzy musieli podzielić się zdobytą kwotą.

Na czym polega "The Traitors. Zdrajcy"?

Zasady "The Traitors. Zdrajcy" bazują na dobrze znanej grze towarzyskiej "Mafia". Gracze zostają w tajemnicy podzieleni na dwie grupy: Lojalnych i Zdrajców. Głównym celem jest dotrwanie do finału, pokonanie szeregu wyzwań i zdobycie nagrody głównej. Zależnie od przydzielonej roli, uczestnicy przyjmują odpowiednią taktykę. Lojalni muszą zdemaskować Zdrajców i usunąć ich z gry, podczas gdy ci drudzy eliminują przeciwników pod osłoną nocy. W programie nie ma miejsca na sentymenty, a każdy gracz wybiera własną ścieżkę do zwycięstwa. Eliminacje odbywają się w każdym odcinku, co potęguje napięcie i nieprzewidywalność rozgrywki.