Wyjątkowe kreacje na finale "Tańca z Gwiazdami". Pavlović, Kasprzyk i Sykut-Jeżyna wyglądały zjawiskowo

Uroczyste zwieńczenie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" sprowadziło na różowy dywan plejadę gwiazd. Celebrytki w bardzo odmienny sposób zinterpretowały zasady oficjalnego ubioru wieczorowego. Część pań zdecydowała się na rzucający się w oczy maksymalizm, podczas gdy pozostałe wolały bezpieczną i sprawdzoną klasykę. Elementem łączącym wszystkie stylizacje okazały się długie suknie oraz gotowość na spotkanie z czujnymi obiektywami obecnych na miejscu fotoreporterów.

Paulina Sykut-Jeżyna olśniewała w cekinowej sukni

Znana prezenterka telewizyjna pojawiła się na wydarzeniu w widowiskowej, cekinowej kreacji o głębokim miedziano-brązowym odcieniu. Strój Pauliny Sykut-Jeżyny wyróżniał się odważnym dekoltem oraz drobnym wycięciem w okolicach biustu. Materiał luźno spływał aż do samej ziemi, a jego świetliste wykończenie idealnie współgrało z błyskającymi aparatami fotografów. Gwiazda zrezygnowała z okazałych dodatków na rzecz skromnych kolczyków, pozwalając w ten sposób grać główne skrzypce swojej efektownej i błyszczącej sukni.

Czarna kreacja Iwony Pavlović na finale Tańca z Gwiazdami

Wieloletnia jurorka tanecznego formatu po raz kolejny zaprezentowała nienaganny gust. Iwona Pavlović pojawiła się przed kamerami w satynowej, kruczoczarnej kreacji z długimi rękawami oraz dekoltem w kształcie litery V. Uwagę zgromadzonych gości przyciągał szczególnie imponujący tren, który majestatycznie przesuwał się po różowym dywanie. Tę niezwykle elegancką i dopracowaną stylizację uzupełniły klasyczne ciemne szpilki oraz ozdobione mieniącymi się kryształami, długie kolczyki.

Ewa Kasprzyk w satynowej sukni i złotych naszyjnikach

Aktorka zdecydowała się na ciemnofioletową, satynową kreację, której barwa intrygująco zmieniała się pod wpływem mocnego oświetlenia. Strój Ewy Kasprzyk charakteryzował się okrągłym dekoltem oraz obszernymi rękawami w stylu nietoperza. Swobodny krój górnej partii ubioru połączono z wyraźnym taliowaniem, co dodało sylwetce nieco lekkości przy ogólnie zabudowanej formie. Stylizację domknęły kaskadowo ułożone złote łańcuszki i masywny pierścionek z fioletowym oczkiem. Dobór tak wyrazistej biżuterii lekko przyćmił samą suknię, tworząc elegancki, aczkolwiek zachowawczy efekt.

Która z gwiazd Polsatu zaprezentowała się najlepiej?

Bezsprzeczną faworytką tego modowego zestawienia okazała się Paulina Sykut-Jeżyna, której kreacja idealnie wpisała się w rangę wydarzenia dzięki nietuzinkowej barwie i ogromnej spójności. Iwona Pavlović tradycyjnie zachwyciła perfekcyjnym wykorzystaniem czerni, nie pozostawiając miejsca na żadne modowe wpadki. Z kolei ubiór Ewy Kasprzyk wyróżniał się najwyższym poziomem ostrożności spośród wszystkich wymienionych gwiazd. Mimo tych różnic każda z pań zaprezentowała się niezwykle korzystnie w świetle aparatów.

