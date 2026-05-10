Ceremonia otwarcia Eurowizji 2026. Szokujące stylizacje na turkusowym dywanie [GALERIA]

Otwarcie Eurowizji 2026 w Wiedniu

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 rozpoczął się na dobre. Chociaż pierwszy półfinał odbędzie się 12 maja, oficjalna inauguracja wydarzenia miała miejsce w niedzielę. Punktualnie o godzinie 17:00 przed ratuszem w Wiedniu ruszyła uroczysta ceremonia otwarcia. Delegacje z 35 państw przespacerowały się po turkusowym dywanie, a całe wydarzenie na żywo relacjonowała austriacka telewizja ORF oraz oficjalny kanał konkursu w serwisie YouTube. Część artystów postawiła na klasyczną elegancję, przypominając gwiazdy z oscarowego czerwonego dywanu, podczas gdy inni zaszokowali awangardowymi strojami niczym z Met Gali.

Akylas, Delta Goodrem i inni. Srebrne ciało i maseczka z czasów pandemii

Uczestnicy ceremonii prześcigali się w pomysłach na przyciągnięcie uwagi fotoreporterów. Największe poruszenie wywołał reprezentujący Litwę Lion Ceccah, który pojawił się na wydarzeniu w pełnym, srebrnym makijażu całego ciała. Z kolei Felicia ze Szwecji zaprezentowała się w spódnicy na twardym stelażu, dopełniając awangardowy wizerunek bogato zdobioną maseczką nawiązującą do czasów pandemii. Akylas z Grecji błyszczał w złotym komplecie, a Maltańczyk Aidan przyciągał wzrok długą peleryną i kapeluszem, przypominając poetę sprzed wieków. Tamara Živković zaskoczyła konstrukcją stworzoną z długich, czarnych włosów. Nie zabrakło jednak tradycyjnego stylu. Reprezentantki Finlandii (Linda Lampenius), Australii (Delta Goodrem), Niemiec (Sarah Engles) oraz Luksemburga (Eva Marija) zaprezentowały iście hollywoodzki styl glamour.

Jak ubrała się reprezentantka Polski?

Na tle barwnych i nieszablonowych stylizacji mocno wyróżniała się polska wokalistka. Alicja Szemplińska zdecydowała się na prostą, bardzo elegancką białą suknię. Kreację uszyto z delikatnie prześwitującego materiału ozdobionego poziomymi pasami. Reprezentantka Polski uzupełniła swój wizerunek rozpuszczonymi, lekko pofalowanymi włosami oraz niezwykle naturalnym makijażem, zachwycając wszystkich zgromadzonych swoją subtelną urodą.