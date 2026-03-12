"Taniec z Gwiazdami" nie zostanie wyemitowany. Znika z ramówki?

Uczestnicy wylewają siódme poty na salach treningowych do późnych godzin nocnych, a wymagające układy choreograficzne i surowe oceny jury systematycznie podgrzewają atmosferę. Widzowie przyzwyczaili się do cotygodniowych porcji rozrywki na najwyższym poziomie i z wypiekami na twarzy oczekują na kolejne występy swoich ulubieńców. Właśnie dlatego najnowsze doniesienia mogą stanowić dla nich spore zaskoczenie, ponieważ stacja podjęła nieoczekiwaną decyzję o anulowaniu emisji zaplanowanej na niedzielę 5 kwietnia 2026 roku. Ta informacja jest z pewnością ogromnym rozczarowaniem dla sympatyków formatu traktujących go jako nierozerwalny element końcówki weekendu.

"Nie - odpowiada "Super Expressowi" produkcja na pytanie, czy "Taniec z Gwiazdami" będzie emitowany 5 kwietnia 2026 roku."

Przerwa w nadawaniu tanecznego show. Powodem są nadchodzące święta

Twórcy kultowego formatu rozrywkowego postanowili zarządzić krótką pauzę w nadawaniu nowych odcinków, dlatego na początku kwietnia na antenie zabraknie tanecznych zmagań. Okazuje się, że powodem tego niecodziennego kroku telewizji jest po prostu okres Świąt Wielkanocnych. Nadawcy tradycyjnie modyfikują w tym czasie swoje ramówki, aby dostosować propozycje dla widzów do specyficznego i spokojnego nastroju panującego w domach Polaków.

Tygodniowa przerwa może mocno zdziwić wiernych kibiców, zwłaszcza że rywalizacja na parkiecie nabiera niesamowitego tempa i wkracza w decydującą fazę. Uczestnicy pokazują coraz wyższy poziom umiejętności, a skład sędziowski z każdym tygodniem podnosi wymagania wobec tańczących przed kamerami par. Odbiorcy z wielkim apetytem czekają na następne pokazy, obfitujące w zjawiskowe figury i skomplikowane układy. Każde wyjście na scenę poprzedzają bowiem wyczerpujące przygotowania pochłaniające mnóstwo czasu i kosztujące celebrytów ogrom nerwów.

Atmosfera za kulisami gęstnieje z każdym mijającym tygodniem, a walka o awans do kolejnego etapu staje się niezwykle zacięta i pełna nieprzewidzianych zwrotów akcji. Gwiazdy czują na plecach oddech konkurencji i robią absolutnie wszystko, aby zjednać sobie przychylność głosującej przed telewizorami publiczności.

