PZPN znalazł następcę Orlenu! Słynna niemiecka sieć nowym głównym sponsorem

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-09-24 17:56

Polski Związek Piłki Nożnej niedawno zakończył współpracę z państwowym gigantem, a teraz oficjalnie zaprezentował nowego głównego sponsora. Niemiecka sieć dyskontów Lidl zawarła z piłkarską centralą czteroletnią umowę. Porozumienie ogłoszono tuż przed konferencją prasową kadry narodowej przed starciem z Bośnią i Hercegowiną.

  • PZPN niedawno pożegnał się z kluczowym partnerem, jednak szybko pochwalił się nowym porozumieniem.
  • Niemiecka sieć Lidl oficjalnie dołączyła do grona sponsorów piłkarskiej centrali.
  • Podpisanie czteroletniego kontraktu ogłoszono przed spotkaniem reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną.

Lidl głównym sponsorem PZPN

W ostatnim czasie lista partnerów piłkarskiej centrali zauważalnie się zmniejszała. Federacja zakończyła współpracę z takimi markami jak InPost, Staropolanka oraz TCL, a niedawno przestała obowiązywać również umowa z Orlenem. Sytuacja uległa poprawie dzięki nowym kontraktom z Kuchnią Vikinga oraz firmą STS, która objęła miano sponsora strategicznego. Zaledwie kilka dni po oficjalnym pożegnaniu z państwowym koncernem, władze związku pochwaliły się zupełnie nowym głównym sponsorem.

Cezary Kulesza i sekretarz Łukasz Wachowski ogłosili nowego sponsora PZPN [Zdjęcia]

Cezary Kulesza i Łukasz Wachowski na konferencji PZPN. O nowym sponsorze, sieci Lidl, przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 29

To właśnie Lidl, niemiecka sieć handlowa, podpisała umowę obowiązującą przez najbliższe cztery lata. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, firma będzie finansowo wspierać nie tylko pierwszą reprezentację mężczyzn, ale również drużyny młodzieżowe i kadrę kobiet. Dodatkowo partnerstwo obejmie inicjatywy typu grassroots, a także działania promujące zdrowy styl życia wśród kibiców.

– Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że się bardzo cieszę. To znaczy, że dzisiaj rozpoczynamy tę mam nadzieję wieloletnią współpracę – poinformował w trakcie spotkania z mediami Łukasz Wachowski, pełniący funkcję sekretarza generalnego.

Kontrakt co prawda opiewa na cztery lata, ale patrząc przekrojowo na współprace sponsoringowe, które do tej pory miał i rozwijał Polski Związek Piłki Nożnej, to raczej jesteśmy organizacją, która lubi wiązać się na dłużej i na lata. I to mnie bardzo cieszy i mam pełne przekonanie, że ta nasza współpraca będzie trwała jeszcze dłużej niż okres obowiązywania tej pierwszej umowy - kontynuował.

Podczas oficjalnego ogłoszenia umowy na sali obecny był również prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. Towarzyszyli mu na miejscu oficjalni przedstawiciele polskiego oddziału firmy Lidl.

QUIZ. Imiona piłkarzy reprezentacji Polski. Lewandowski, Kiwior, Bułka, Bednarek i inni. Dopasuj imię do gracza
Pytanie 1 z 20
Zieliński ma na imię:

ROLKI

piłka nożna
Lidl
PZPN