PZPN znalazł następcę Orlenu! Słynna niemiecka sieć nowym głównym sponsorem

PZPN niedawno pożegnał się z kluczowym partnerem, jednak szybko pochwalił się nowym porozumieniem.

Niemiecka sieć Lidl oficjalnie dołączyła do grona sponsorów piłkarskiej centrali.

Podpisanie czteroletniego kontraktu ogłoszono przed spotkaniem reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną.

W ostatnim czasie lista partnerów piłkarskiej centrali zauważalnie się zmniejszała. Federacja zakończyła współpracę z takimi markami jak InPost, Staropolanka oraz TCL, a niedawno przestała obowiązywać również umowa z Orlenem. Sytuacja uległa poprawie dzięki nowym kontraktom z Kuchnią Vikinga oraz firmą STS, która objęła miano sponsora strategicznego. Zaledwie kilka dni po oficjalnym pożegnaniu z państwowym koncernem, władze związku pochwaliły się zupełnie nowym głównym sponsorem.

Cezary Kulesza i sekretarz Łukasz Wachowski ogłosili nowego sponsora PZPN [Zdjęcia]

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To właśnie Lidl, niemiecka sieć handlowa, podpisała umowę obowiązującą przez najbliższe cztery lata. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, firma będzie finansowo wspierać nie tylko pierwszą reprezentację mężczyzn, ale również drużyny młodzieżowe i kadrę kobiet. Dodatkowo partnerstwo obejmie inicjatywy typu grassroots, a także działania promujące zdrowy styl życia wśród kibiców.

– Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że się bardzo cieszę. To znaczy, że dzisiaj rozpoczynamy tę mam nadzieję wieloletnią współpracę – poinformował w trakcie spotkania z mediami Łukasz Wachowski, pełniący funkcję sekretarza generalnego.

Kontrakt co prawda opiewa na cztery lata, ale patrząc przekrojowo na współprace sponsoringowe, które do tej pory miał i rozwijał Polski Związek Piłki Nożnej, to raczej jesteśmy organizacją, która lubi wiązać się na dłużej i na lata. I to mnie bardzo cieszy i mam pełne przekonanie, że ta nasza współpraca będzie trwała jeszcze dłużej niż okres obowiązywania tej pierwszej umowy - kontynuował.

Podczas oficjalnego ogłoszenia umowy na sali obecny był również prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. Towarzyszyli mu na miejscu oficjalni przedstawiciele polskiego oddziału firmy Lidl.

Lidl Polska i Polski Związek Piłki Nożnej ogłaszają strategiczne partnerstwo. Sieć zyskała prestiżowy tytuł Oficjalnego Sponsora Reprezentacji Polski. Współpraca ta obejmuje jednak znacznie więcej niż tylko pierwszą drużynę narodową - to kompleksowe wsparcie piłki kobiecej, kadr… pic.twitter.com/KwoGmMnP7q— PZPN (@pzpn_pl) September 24, 2026