Kradzieże motocykli w Bydgoszczy. 17-latek usłyszał 12 zarzutów

Kryminalni z Fordonu ustalili sprawcę kradzieży jednośladów

Funkcjonariusze z komisariatu w Fordonie w ostatnich tygodniach otrzymywali zgłoszenia dotyczące kradzieży oraz prób kradzieży motocykli i motorowerów. Pojazdy te były zazwyczaj zaparkowane na niestrzeżonych parkingach znajdujących się przy blokach mieszkalnych. W wyniku działań operacyjnych kryminalni ustalili, że związek z tymi zdarzeniami może mieć 17-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania wytypowanego nastolatka 23 września 2026 roku, gdzie potwierdzili swoje ustalenia.

Odnalezienie łupów i dozór policyjny dla 17-latka

Podczas przeszukania lokalu policjanci odnaleźli część przedmiotów pochodzących z przestępstw, w tym kaski motocyklowe oraz akumulatory i baterie do skuterów. W mieszkaniu zabezpieczono również telefon komórkowy, karty bankomatowe oraz dokumenty, które zostały utracone przez właścicieli w wyniku działań sprawcy. Mężczyzna usłyszał łącznie 12 zarzutów dotyczących kradzieży jednośladów lub ich usiłowania, a także przywłaszczenia mienia o łącznej wartości ponad 75 000 zł. Dnia 24 września 2026 roku prokurator zastosował wobec 17-latka dozór policyjny, a za popełnione czyny grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl