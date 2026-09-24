Śledztwo w sprawie dotacji MEiN w Radomiu. Zatrzymano prezesów fundacji i stowarzyszenia

Nieprawidłowości w programie Rozwój potencjału infrastrukturalnego

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu badają sprawę doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Postępowanie dotyczy beneficjentów programu inwestycyjnego pod nazwą Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. Według ustaleń śledczych fundusze pozyskiwano na podstawie nierzetelnej dokumentacji oraz oświadczeń, a następnie wydatkowano je niezgodnie z zapisami zawartych umów. Program ten w swoich założeniach miał wspierać organizacje prowadzące działalność edukacyjną, a przyznane środki miały służyć przede wszystkim zakupowi lub modernizacji nieruchomości.

Zatrzymania prezesów na terenie trzech województw

W dniu 22 września 2026 roku policjanci działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu zatrzymali osoby stojące na czele organizacji z Lublina, Elbląga oraz Nowej Wsi Zarębskiej. Działania mundurowych prowadzono jednocześnie na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zatrzymania były poprzedzone szeregiem czynności, które obejmowały przeszukania siedzib podmiotów, przesłuchania świadków oraz szczegółową analizę zabezpieczonych dokumentów i nośników cyfrowych. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące oszustwa, wyłudzenia dotacji oraz narażenia na uszczuplenie finansów publicznych.

Milionowe straty Skarbu Państwa z tytułu dotacji

Śledczy wskazują na konkretne kwoty, które zostały wykorzystane w sposób niezgodny z przeznaczeniem przez poszczególne organizacje. Fundacja z Elbląga otrzymała dotację w wysokości 2 186 000 zł, natomiast fundacja z Nowej Wsi Zarębskiej uzyskała 1 300 000 zł i w obu przypadkach środki te nie zostały wydane zgodnie z umową. Stowarzyszenie z Lublina pozyskało 500 706 zł, z czego kwota 260 000 zł została wydatkowana niewłaściwie. Łącznie straty poniesione przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wyniosły 3 746 000 zł. Wobec zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, a jedna osoba została objęta zakazem opuszczania kraju. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl