Druga żona Michała Wiśniewskiego zdradziła, co myśli o jego trzeciej małżonce! Co łączy Mandarynę i Anię Świątczak? Nie zgadniecie

Mandaryna zdradziła, co sądzi o Ani Świątczak. To z nią Wiśniewski ożenił się po rozwodzie z Martą

Mandaryna i Michał Wiśniewski wrócili do siebie po 20 latach przerwy. Zakochani pobrali się w 2002 r., a niedługo później cała Polska z zapartym tchem oglądała ich wyjątkową kościelną ceremonię z lodowej kaplicy w Kirunie w Szwecji. Niestety miłość pary nie wystarczyła. W 2005 roku doszło do rozstania, a w 2006 do rozwodu. Kilka miesięcy później Lider zespołu Ich Troje ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką była Ania Świątczak. Wiśniewski był wtedy ojcem 4-letniego Xaviera i 3-letniej Fabienne.

5 miesięcy po rozwodzie z Martą rodzina Wiśniewskiego powiększyła się o Etiennette. Później na świat przyszła Vivienne. Różnica wieku między dziećmi gwiazdora z tych dwóch małżeństw nie jest duża, a wszystkie pociechy są już dorosłe. Mają 24, 23, 20 i 18 lat. Później były kolejne małżeństwa i dzieci - Falco ma 5 lat, a Noël 3. Mamą obu jest Pola Wiśniewska.

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W rozmowie z ESKĄ Mandaryna wyznała, co myśli o swojej następczyni - Ani Świątczak. Jej słowa mogą niektórych mocno zaskoczyć.

Mandaryna i Ania Świątczak przyjaciółkami?

Marta Wiśniewska i Ania Świątczak razem z Michałem stworzyli rodzinę patchoworkową. Zapewne nie zawsze udawało im się to idealnie, ale teraz, po latach, Mandaryna szczerze przyznała, że bardzo lubi Annę i ma świetny kontakt z jej córkami, które są przyrodnimi siostrami jej dzieci.

Ja Ani bardzo dawno nie widziałam, bo każda z nas robi swoje rzeczy, ale mamy taką bardzo serdeczną relację - zdradziła nam Mandaryna.

I dodała:

Ostatnio widziałam Etiennette i to też było takie urocze, zabawne, fajne i takie szalenie ciepłe. Bardzo, bardzo jej kibicuję, bo naprawdę bardzo lubię Anię. Mamy bardzo podobne poczucie humoru, więc jak tylko się widzimy, to to jest naprawdę zabawna kawka.

Spodziewaliście się tego?

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