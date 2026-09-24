Znęcanie się nad zwierzętami w Łodzi. 78-latka wyrzuciła koty przez balkon

Interwencja policji na ulicy Rojnej w Łodzi

19 września 2026 roku funkcjonariusze z Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami na terenie Bałut. Mundurowi udali się na ulicę Rojną, gdzie czekał na nich mężczyzna, który znalazł porzucone kocięta. Jedno z odkrytych zwierząt nie dawało już oznak życia, dlatego wszystkie koty zostały natychmiast przewiezione do lecznicy weterynaryjnej. Sprawą zajęli się policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.

Ustalenia w sprawie 78-letniej mieszkanki Bałut

Policyjne ustalenia oraz zgromadzony materiał dowodowy pozwoliły na wskazanie sprawcy, którym okazała się 78-letnia kobieta. Z ustaleń wynika, że seniorka wyrzuciła przez balkon 5 małych kotków, z których jeden zginął bezpośrednio po upadku, a drugi zmarł w trzeciej dobie. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli także dwa dorosłe koty, które ze względu na sytuację również zostały przekazane pod opiekę weterynarza. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami oraz doprowadzenia do ich śmierci.

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec seniorki

Za popełnione przestępstwa 78-latce grozi teraz kara do 3 lat więzienia. Decyzją prokuratora podejrzana została objęta dozorem policji, co ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Dodatkowo wobec mieszkanki Łodzi zastosowano zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt, który będzie obowiązywał aż do momentu prawomocnego zakończenia sprawy w sądzie. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu sfinalizowanie śledztwa prowadzonego przez łódzkie służby.

Źródło: Policja.pl