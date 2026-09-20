Zagraniczny sukces Alicji Szemplińskiej. Jej piosenka jest na podium brytyjskiej listy hitów, a obok niej Mariah Carey!

Alicja podbija Wielką Brytanię

Alicja może pochwalić się kolejnym międzynarodowym osiągnięciem. Jej piosenka "Pray" znalazła się na 3. miejscu brytyjskiego zestawienia Commercial Pop Top 30. To ogromne wyróżnienie, które plasuje Alicję w wyjątkowym towarzystwie światowych gwiazd muzyki. Na szczycie listy uplasowała się sama Mariah Carey z utworem "Underneath the Stars". Drugą pozycję zajęli Reese & Futose z "Get On Up", a tuż za nimi, na trzecim miejscu, znalazła się Alicja z "Pray". Polski singiel konsekwentnie pnie się w górę, zdobywając uznanie na międzynarodowej scenie.

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Skok o ponad 10 miejsc

Sukces "Pray" jest jeszcze bardziej imponujący, gdy spojrzymy na dynamikę zmian w zestawieniu. Zaledwie tydzień wcześniej utwór Alicji zajmował 15. miejsce. Teraz singiel awansował aż o 12 pozycji, lądując prosto na podium! To świadczy o jego niesłabnącej popularności i entuzjazmie, z jakim jest przyjmowany przez słuchaczy.

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Mariah Carey promuje Alicję na Instagramie

O sukcesie Alicji zrobiło się jeszcze głośniej za sprawą nikogo innego, jak samej Mariah Carey. Ikona muzyki pop udostępniła ranking w swojej relacji na Instagramie, docierając do milionów fanów na całym świecie. To bezcenna promocja, która otwiera polskiej wokalistce drzwi do jeszcze szerszej publiczności. Choć Mariah eksponowała oczywiście swoją pierwszą pozycję, to dzięki temu na udostępnionej przez nią grafice doskonale widoczne było również trzecie miejsce należące do polskiej wokalistki. Ten niespodziewany gest ze strony tak rozpoznawalnej artystki daje "Pray" dodatkową, globalną ekspozycję i jest potwierdzeniem rosnącej siły Alicji na rynku muzycznym.