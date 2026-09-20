Wilfredo Leon ostro przed meczem z Niemcami. Padły mocne słowa

Spis treści
- Reprezentacja Polski po bezproblemowym pokonaniu Łotwy przygotowuje się do ćwierćfinału mistrzostw Europy, w którym zmierzy się z nieoczekiwanym rywalem.
- Niemcy sprawili ogromną niespodziankę, wyrzucając z turnieju Bułgarów po niesamowitym powrocie, co zapowiada bardzo emocjonujące spotkanie z Polakami.
- Wilfredo Leon wraca do gry pełen energii po drobnym urazie i mówi wprost: to będzie „walka”.
- Trener Nikola Grbić tonuje jednak nastroje. Przed Polakami prawdziwy sprawdzian w drodze po tytuł.
Leon wrócił do gry i nie ukrywa: To będzie walka!
Sympatycy siatkówki mogą odetchnąć. Wilfredo Leon pauzował w ostatnim spotkaniu grupowym z powodu niegroźnego problemu z kolanem, jednak teraz ponownie zameldował się na parkiecie w pełni formy. Po gładkim zwycięstwie nad łotewskim zespołem zaznaczył, że prawdziwe wyzwania dopiero przed nimi. Jego słowa brzmią niezwykle bojowo w kontekście nadchodzącego meczu z Niemcami.
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– To już nie są mecze, to jest walka. A ja do walki jestem zawsze gotowy, uwielbiam to. Jesteśmy w takim dobrym momencie. Teraz już nie ma pytania czy wy, czy my. Jesteśmy tylko my, idziemy do przodu. Jestem nabuzowany
– zaznaczył Leon, cytowany przez Polską Agencję Prasową.
Kluczowy zawodnik Biało-Czerwonych wyjaśnił również, że podczas wcześniejszego meczu poczuł dyskomfort, ale nie miał zamiaru rezygnować z gry.
– Czułem ból już w trakcie meczu, ale ja nie odpuszczam i jak trzeba walczyć, to walczę. A jak już się skończy spotkanie, to trzeba to sprawdzić
– podkreślił gwiazdor polskiej reprezentacji, potwierdzając tym samym pełną gotowość do rywalizacji na parkiecie w starciu z naszymi zachodnimi sąsiadami.
Sensacyjny awans Niemców! Nikola Grbić tonuje nastroje
Spodziewano się, że Polacy o półfinał zagrają z Bułgarią, jednak w Sofii doszło do niezwykłego zwrotu akcji. Reprezentacja Niemiec, przegrywając już 0:2, zdołała odwrócić losy spotkania! Po zaciętym tie-breaku wyeliminowali gospodarzy z mistrzostw Europy i zapewnili sobie starcie z Polską.
Podczas gdy Wilfredo Leon emanuje energią, szkoleniowiec polskiej kadry zachowuje chłodną głowę. Nikola Grbić nie chciał wyciągać zbyt pochopnych wniosków po bezproblemowej wygranej nad słabszą Łotwą.
– Jak z Bułgarią albo Niemcami wygramy 3:0, to potem możemy dyskutować, co robiliśmy dobrze. Jeszcze nie teraz. My wiemy, po co jesteśmy tutaj. My mamy nasz cel i idziemy w jego kierunku
– zaznaczył trener reprezentacji Polski w siatkówce.
Grbić ma świadomość, że Polacy przystąpią do tego spotkania w roli faworyta, a ich głównym zadaniem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Wtorkowy ćwierćfinał z Niemcami to pierwszy poważny sprawdzian dla Biało-Czerwonych w fazie pucharowej turnieju.