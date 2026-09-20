Wilfredo Leon ostro przed meczem z Niemcami. Padły mocne słowa

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-09-20 11:17

Po pewnym triumfie nad Łotwą (3:0) reprezentacja Polski w siatkówce szykuje się do ćwierćfinału mistrzostw Europy, gdzie zagra z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię. Wilfredo Leon wraca po urazie i zapowiada twardą walkę. „To już nie jest mecz, to walka” – podkreśla gwiazdor polskiej kadry, gotowy na kolejne wyzwanie.

Siatkarz Wilfredo Leon podczas meczu. O jego bojowym nastawieniu przed meczem z Niemcami przeczytasz w Eska.
Autor: ART SERVICE
  • Reprezentacja Polski po bezproblemowym pokonaniu Łotwy przygotowuje się do ćwierćfinału mistrzostw Europy, w którym zmierzy się z nieoczekiwanym rywalem.
  • Niemcy sprawili ogromną niespodziankę, wyrzucając z turnieju Bułgarów po niesamowitym powrocie, co zapowiada bardzo emocjonujące spotkanie z Polakami.
  • Wilfredo Leon wraca do gry pełen energii po drobnym urazie i mówi wprost: to będzie „walka”.
  • Trener Nikola Grbić tonuje jednak nastroje. Przed Polakami prawdziwy sprawdzian w drodze po tytuł.

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Sympatycy siatkówki mogą odetchnąć. Wilfredo Leon pauzował w ostatnim spotkaniu grupowym z powodu niegroźnego problemu z kolanem, jednak teraz ponownie zameldował się na parkiecie w pełni formy. Po gładkim zwycięstwie nad łotewskim zespołem zaznaczył, że prawdziwe wyzwania dopiero przed nimi. Jego słowa brzmią niezwykle bojowo w kontekście nadchodzącego meczu z Niemcami.

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– To już nie są mecze, to jest walka. A ja do walki jestem zawsze gotowy, uwielbiam to. Jesteśmy w takim dobrym momencie. Teraz już nie ma pytania czy wy, czy my. Jesteśmy tylko my, idziemy do przodu. Jestem nabuzowany

– zaznaczył Leon, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Kluczowy zawodnik Biało-Czerwonych wyjaśnił również, że podczas wcześniejszego meczu poczuł dyskomfort, ale nie miał zamiaru rezygnować z gry.

– Czułem ból już w trakcie meczu, ale ja nie odpuszczam i jak trzeba walczyć, to walczę. A jak już się skończy spotkanie, to trzeba to sprawdzić

– podkreślił gwiazdor polskiej reprezentacji, potwierdzając tym samym pełną gotowość do rywalizacji na parkiecie w starciu z naszymi zachodnimi sąsiadami.

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Spodziewano się, że Polacy o półfinał zagrają z Bułgarią, jednak w Sofii doszło do niezwykłego zwrotu akcji. Reprezentacja Niemiec, przegrywając już 0:2, zdołała odwrócić losy spotkania! Po zaciętym tie-breaku wyeliminowali gospodarzy z mistrzostw Europy i zapewnili sobie starcie z Polską.

Podczas gdy Wilfredo Leon emanuje energią, szkoleniowiec polskiej kadry zachowuje chłodną głowę. Nikola Grbić nie chciał wyciągać zbyt pochopnych wniosków po bezproblemowej wygranej nad słabszą Łotwą.

– Jak z Bułgarią albo Niemcami wygramy 3:0, to potem możemy dyskutować, co robiliśmy dobrze. Jeszcze nie teraz. My wiemy, po co jesteśmy tutaj. My mamy nasz cel i idziemy w jego kierunku

– zaznaczył trener reprezentacji Polski w siatkówce.

Grbić ma świadomość, że Polacy przystąpią do tego spotkania w roli faworyta, a ich głównym zadaniem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Wtorkowy ćwierćfinał z Niemcami to pierwszy poważny sprawdzian dla Biało-Czerwonych w fazie pucharowej turnieju.

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