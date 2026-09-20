Pogoń Szczecin pokonuje Piasta Gliwice. Kto zdobył decydującą bramkę

Zacięte starcie w piłkarskiej Ekstraklasie

Spotkanie rozpoczęło się od skutecznego ataku w wykonaniu drużyny gości. W dwudziestej szóstej minucie meczu pierwszą bramkę dla szczecinian zdobył Jordi Sanchez, otwierając wynik tego ważnego starcia. Gospodarze szybko przystąpili do odrabiania strat, nie dając przeciwnikom chwili wytchnienia.

Zaledwie pięć minut po stracie gola, na listę strzelców wpisał się zawodnik drużyny miejscowej. W trzydziestej pierwszej minucie stan rywalizacji pewnym strzałem wyrównał Samuel Ntamack, dzięki czemu pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.

Kto strzelił zwycięskiego gola w Gliwicach?

O losach całego widowiska zadecydowała akcja, która miała miejsce krótko po przerwie. W pięćdziesiątej siódmej minucie zwycięskie trafienie dla gości zanotował Darko Czurlinow, zapewniając swojej drużynie niezwykle istotny komplet punktów na trudnym terenie. Gliwiczanie próbowali odmienić losy meczu, dokonując licznych zmian, jednak wynik nie uległ już zmianie.

Piłkarskie starcie na stadionie obejrzała z trybun zgromadzona publiczność w liczbie 7060 widzów. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia główny Daniel Stefański z Bydgoszczy, który w trakcie spotkania ukarał żółtymi kartkami dwóch zawodników Piasta, Leandro Sancę oraz Jakuba Lewickiego.