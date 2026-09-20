Igrzyska Azjatyckie w Nagoi. 13-letnia pływaczka bije rekord i zdobywa złoto

Fenomenalny start w Nagoi

Yu Zidi osiągnęła czas 2.05,08, czym nie tylko zapewniła sobie złoto, ale także ustanowiła nowy rekord Igrzysk Azjatyckich. Zawodniczka, która 16 października skończy 14 lat, zdeklasowała rywalki. Swoją rodaczkę, Chang Mohan, wyprzedziła aż o 3,36 sekundy, a jej czas to jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku.

Niezwykle utalentowana pływaczka wystąpi jeszcze w konkurencjach 200 m i 400 m stylem zmiennym. W rodzimych Chinach zyskała już przydomek „dziewczyna ze stali”. Jej doskonała forma sprawia, że eksperci widzą w niej główną kandydatkę do medali podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku.

"Wierzyć w siebie"

Młoda gwiazda światowego formatu

Presja i oczekiwania kibiców są dla młodej zawodniczki dużym wyzwaniem, o czym sama wspomina. Wsparcie zapewnia jej trener, który motywuje ją do dalszej pracy i wiary we własne możliwości. Kariera Yu Zidi rozwija się w błyskawicznym tempie.

W 2025 roku, podczas mistrzostw świata w Singapurze, mając zaledwie 12 lat i 292 dni, zdobyła brąz w sztafecie 4x200 m stylem dowolnym, stając się drugą najmłodszą medalistką w historii. Tamta impreza była również pasmem indywidualnych sukcesów — zajęła trzykrotnie 4. miejsce w finałach na 200 i 400 m stylem zmiennym oraz 200 m stylem motylkowym. Do podium na 200 m stylem zmiennym zabrakło jej jedynie 0,06 sekundy.