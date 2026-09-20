Anna Twardosz ponownie najlepsza w Letniej Grand Prix. Awans Polki w klasyfikacji generalnej

Anna Twardosz deklasuje rywalki w pierwszej serii

Anna Twardosz prowadziła już po pierwszej rundzie rywalizacji. Osiągnęła odległość 94 metrów i wypracowała 8,4 punktu przewagi nad zajmującą drugie miejsce Chinką Zeng Ping, która uzyskała 89 m. Trzecia na półmetku zawodów Słowenka Ema Klinec skoczyła 88 m i traciła do reprezentantki Polski 10,9 punktu.

W finale Anna Twardosz ruszała z obniżonej, 21. belki startowej. Wylądowała na 83. metrze, jednak otrzymała odpowiednią rekompensatę punktową. Jej łączny dorobek 221 punktów pozwolił na przypieczętowanie wygranej.

Sytuacja w klasyfikacji generalnej po zawodach w Rasnovie

Anna Twardosz pokonała drugą w konkursie Zeng Ping o równe 10 punktów. Chinka oddała najdłuższy skok finału, mierzący 91,5 metra. Ema Klinec utrzymała trzecią pozycję, lądując na 88 m i zdobywając 208,8 pkt.

W klasyfikacji generalnej Anna Twardosz zgromadziła 274 pkt, co dało jej awans na trzecią lokatę. Liderką pozostaje Ema Klinec z dorobkiem 345 punktów, która wyprzedza Japonkę Yuki Ito (278 pkt), nieobecną podczas zmagań w Rumunii.