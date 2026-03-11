Kamil Nożyński i Izabela Skierska zwrócili uwagę widzów. Gwiazdor "Ślepnąc od świateł" dokonał zaskakującego wyznania

Sukcesy Izabeli Skierskiej przed udziałem w programie "Taniec z Gwiazdami"

Izabela Skierska zajmuje czołowe miejsce wśród najbardziej utytułowanych polskich tancerek towarzyskich. Może pochwalić się ogromnym dorobkiem na zagranicznych turniejach, wygrywając między innymi tak prestiżowe zawody jak British Open oraz Asian Open. Regularnie stawała również na najwyższym stopniu podium podczas mistrzostw świata.

Pochodząca z Warszawy sportsmenka zdecydowała się w 2014 roku na przeprowadzkę do brytyjskiego Liverpoolu. Tam konsekwentnie budowała swoją pozycję w branży i szlifowała profesjonalny warsztat. Ogólnopolską rozpoznawalność zyskała jednak dopiero po dołączeniu do obsady telewizyjnego show, gdzie od kilku edycji przygotowuje znane osobistości do występów na żywo.

Kamil Nożyński ze "Ślepnąc od świateł" zmagał się z problemami

W trwającym obecnie sezonie pierwsze kroki taneczne stawia u jej boku Kamil Nożyński, znany szerszej publiczności jako raper i aktor. Widzowie kojarzą go w głównej mierze z hitowej produkcji "Ślepnąc od świateł". Choć ekranowy debiut zagwarantował mu ogromną rozpoznawalność, artysta w tamtym okresie musiał stawić czoła wyjątkowo trudnym zmaganiom natury psychicznej.

Kiedy zagrałem w "Ślepnąc od świateł", myślałem, że cały świat się dla mnie otworzył. Ludzie mówili, że wygrałem na loterii, że złapałem pana Boga za nogi, a tak naprawdę zmagałem się tam gdzieś w środku z samym sobą. Depresja pochłaniała mnie prawie całkowicie. Potrafiłem rano wstać, położyć się na kanapie i leżeć cały dzień pod kocem.

Izabela Skierska zmotywowała Kamila Nożyńskiego do działania

Gwiazdor otwarcie podkreśla, że skrzyżowanie dróg z utytułowaną tancerką na planie telewizyjnego formatu okazało się dla niego niezwykle istotne. Aktor zaznaczył w rozmowie, że niecodzienne zaangażowanie instruktorki oraz jej żywiołowość przywróciły mu chęci do pracy twórczej.

Spotkałem Izę. Powiedziała mi, że sukces to jest moment, a taniec to decyzja, która trwa. Jej energia i pasja mnie zaraziły. Wróciłem do domu i napisałem pierwszy raz od czterech lat tekst. To był tekst dla Izy i o Izie. Iza nie tylko uczy mnie tańczyć, ale wspiera mnie, inspiruje i przede wszystkim we mnie wierzy.

Wykonanie utworu "Dziewczyna z mercedesa" na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Podczas drugiego odcinka programu duet zatańczył quickstepa do piosenki zatytułowanej "Dziewczyna z mercedesa". Utwór ten został skomponowany przez aktora z dedykacją specjalnie dla swojej partnerki, a premierowe wykonanie zapewniła orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia bezpośrednio na telewizyjnym parkiecie.

Zgromadziwszy zaledwie 26 punktów od sędziów, uczestnicy otarli się o odpadnięcie z rywalizacji. Ostatecznie awans do kolejnego etapu zapewniło im wsparcie głosujących telewidzów. Obserwatorzy tanecznych zmagań w internecie coraz chętniej wskazują nie tylko na postępy w choreografii, ale również na wyjątkową chemię między artystą a profesjonalistką. Odpowiedź na pytanie o prawdziwy charakter tej relacji przyniosą prawdopodobnie kolejne transmisje polsatowskiego programu.

