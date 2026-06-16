Zachwyciła w "Daleko od noszy" i "Chłopaki nie płaczą". Tak dziś wygląda Magdalena Mazur

Magdalena Mazur, a właściwie Magdalena Matysiewicz, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko aktorki, przyszła na świat 26 maja 1976 roku w Katowicach. Swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła w latach 90. od prowadzenia programu erotycznego "Różowa landrynka", który emitowany był na antenie Telewizji Polsat. Później mogliśmy ją oglądać także w kilku reklamach telewizyjnych. W przemyśle filmowym na dobre zagościła od 1997 roku. Wówczas debiutowała epizodyczną rolą pielęgniarki w dramacie filmowym w reżyserii Michała Rosy - "Farba". W tym samym roku rozpoczęła pracę na planie serialu "Klan", w którym do 2006 roku wcielała się w Klarę, modelkę pracującą przy kolekcji mody Moniki Ross.

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Magdalena Mazur zachwyciła urodą w kultowych produkcjach. Co dziś wrobi aktorka?

Przełom w jej karierze nastąpił w 1999 roku, kiedy zagrała rolę Weroniki, byłej dziewczyny Kuby w głośnym filmie Olafa Lubaszenki "Chłopaki nie płaczą". Prowadziła również program "Szał ciał" na MTV Polska. Jej filmografia obejmuje role w takich produkcjach jak "Żółty szalik", "Poranek Kojota" czy "Miss mokrego podkoszulka". Największą popularność przyniosła jej kreacja pielęgniarki Magdy w serialu komediowym "Daleko od noszy", w którym występowała w latach 2003-2009, a także jego kontynuacjach: "Daleko od noszy 2", "Daleko od noszy. Szpital futpolowy", "Daleko od noszy. Reanimacja". Po zakończeniu pracy nad "Daleko od noszy" Magdalena Mazur na ekranach pojawiała się niezwykle rzadko. Gościnnie wystąpiła w kilku serialach, między innymi w "Świecie według Kiepskich", "Pensjonacie pod Różą" czy "Kryminalni". Obecnie skupia się na występach w kabarecie PanDemon. Dziś aktorka ma 49 lat i patrząc na jej najnowsze zdjęcia można odnieść wrażenie, że czas się dla niej zatrzymał.

Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Magdalena Mazur.