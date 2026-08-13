Zanim były "Szklanki", była Sara za konsoletą

Dziś nazwisko Young Leosi zna właściwie każdy, kto choć trochę interesuje się polskim rapem i muzyką popularną. Zanim jednak pojawiły się wielkie wyświetlenia, festiwalowe sceny i tłumy śpiewające jej kawałki, była Sara Sudoł – dziewczyna, która swoją przygodę z muzycznym światem rozwijała między innymi jako DJ-ka. Young Leosia urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. W młodości trenowała hip-hop i dancehall, uczyła się także śpiewu, a później zdobyła kwalifikacje związane z realizacją dźwięku. Zanim zrobiła karierę jako raperka, można było spotkać ją za konsoletą w warszawskich klubach. Pierwsze utwory nagrywała już kilka lat przed wielkim przełomem, ale dopiero początek lat 20. sprawił, że zaczęło być o niej naprawdę głośno. Ważna była współpraca z Żabsonem i środowiskiem Internaziomale, ale prawdziwa eksplozja popularności była dopiero przed nią.

Różowe włosy i "Szklanki". Nagle poznała ją cała Polska

W 2021 roku wydarzyło się coś, czego trudno było nie zauważyć. Young Leosia wypuściła "Szklanki", a numer błyskawicznie wskoczył na szczyty polskich zestawień streamingowych. Teledysk zbierał miliony wyświetleń, a charakterystyczny refren można było usłyszeć niemal wszędzie. Razem z muzyką uwagę przyciągała sama Leosia. Intensywnie różowe włosy stały się jej znakiem rozpoznawczym, podobnie jak kolorowy makijaż, streetwear, krótkie topy, szerokie spodnie i stylizacje balansujące między klubowym szaleństwem a estetyką rodem z internetu.

To właśnie ten wizerunek najmocniej zapisał się w pamięci osób, które poznały ją dzięki "Szklankom". Róż był praktycznie wszędzie – na włosach, w makijażu, ubraniach i teledyskach. Sama artystka mówiła później o różowych włosach jako symbolu odwagi i buntu. Sukces jednego numeru nie okazał się chwilowym internetowym fenomenem. Jeszcze w 2021 roku ukazała się EP-ka "Hulanki", a Leosia zaczęła pojawiać się u boku najgłośniejszych nazwisk polskiego rapu.

Young Leosia po "Szklankach". Róż przestał być obowiązkowy

Z czasem zmieniał się również wygląd artystki. Leosia zaczęła eksperymentować z fryzurami, makijażem i znacznie bardziej dopracowanymi scenicznymi kreacjami. W pewnym momencie pożegnała nawet charakterystyczny róż na włosach, czym wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Nie oznaczało to jednak, że nagle stała się grzeczną gwiazdą pop. Wręcz przeciwnie. Jej styl nadal opiera się na zabawie modą, mocnych detalach, oversize'owych fasonach i rzeczach, które dobrze wyglądają zarówno na scenie, jak i w social mediach. Tyle że dziś trudniej sprowadzić ją do jednego charakterystycznego elementu.

Zmieniła się zresztą nie tylko jej garderoba. W 2022 roku artystka rozpoczęła działalność pod szyldem własnego Baila Ella Records. Z projektem związała się również bambi, z którą Leosia nagrywała i występowała. Kolejnym ważnym etapem była "Atmosfera". Debiutancki album studyjny Young Leosi ukazał się 24 października 2024 roku, znalazł się wysoko na liście sprzedaży OLiS, a jeszcze w przedsprzedaży uzyskał status platynowej płyty.

Od DJ-ki do jednej z najbardziej rozpoznawalnych raperek

Gdy porówna się zdjęcia Young Leosi sprzed "Szklanek" z tymi z okresu jej największej popularności, widać sporą zmianę. Jeszcze ciekawsze jest jednak to, że przez kilka lat artystka właściwie cały czas eksperymentowała ze swoim wizerunkiem. Były neonowe włosy, futurystyczne makijaże i bardzo kolorowe zestawy. Były też bardziej kobiece kreacje, ciemniejsze stylizacje i momenty, w których Leosia wyglądała zupełnie inaczej niż dziewczyna znana z teledysku do "Szklanek".

13 sierpnia Young Leosia kończy 28 lat. I choć od wielkiego przełomu minęło już pięć lat, trudno mówić o niej wyłącznie jako o "dziewczynie od Szklanek". Sara Sudoł zdążyła w tym czasie zbudować własną muzyczną markę – i przy okazji udowodnić, że zmiana wizerunku może być dla niej równie naturalna jak kolejny numer.

Young Leosia – wiek, prawdziwe nazwisko, największe hity

Young Leosia naprawdę nazywa się Sara Leokadia Sudoł. Urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie, a przed rozpoczęciem rapowej kariery pracowała jako DJ-ka. Największą popularność przyniósł jej wydany w 2021 roku utwór "Szklanki". Później stworzyła własną wytwórnię Baila Ella Records, a w 2024 roku wydała debiutancki album "Atmosfera".

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