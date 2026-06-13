Wzruszający występ Katy Perry na mundialu 2026. Zaśpiewała z 10-letnim chłopcem. Kim jest?

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Katy Perry wystąpiła na mundialu 2026

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 oficjalnie trafiły do USA. Stany Zjednoczone były ostatnim gospodarzem, który przywitał kibiców. Dzień wcześniej mecz otwarcia gościł Meksyk, a tego samego dnia kilka godzin wcześniej pierwszy mecz odbył się w Kanadzie. Każdy z trzech krajów-gospodarzy zorganizował ceremonie otwarcia z udziałem lokalnych i zagranicznych artysów. USA postawiło m.in. na Katy Perry, która tuż przed rozpoczęciem meczu z Paragwajem zaśpiewała piosenkę "Wonder" z ostatniego albumu "143". Była to jednak specjalna aranżacja, a dodatkowo artystka nie zaśpiewała sama. Towarzyszył jej 10-letni Tius Luka. Głos młodziutkiego piosenkarza zachwycił kibiców. Interakcja Katy Perry z chłopcem również wzruszyła wiele osób.

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Kim jest Tius Luka?

Tius Luka to młody, 10-letni wokalista z Norwegii. Występ na ceremonii otwarcia mundialu 2010 to nie była jego pierwsza styczność z Katy Perry. Ich artystyczna ścieżka zaczęła się, gdy Tius miał zaledwie 5 lat i zarejestrował swoje pierwsze domowe nagranie wokalne. Gdy Katy Perry usłyszała ten materiał, zainspirował ją on do stworzenia utworu "Wonder". To amerykańska gwiazda wpadła na pomysł, aby zaprosić chłopca do USA, by wspólnie otworzyć mundial. Nie ma wątpliwości, że był to strzał w dziesiątkę.

Presentación de Katy Perry y Tius Luka en la ceremonia de apertura de la #FIFAWorldCup interpretando ‘WONDER’ 🦋💖 pic.twitter.com/DslyVGJpPp— KatyCats Chile (@KatyCatsChile) June 13, 2026

Gwiazdy na mundialu 2026 w USA

Katy Perry była tylko jedną z gwiazd, które wystąpiły na amerykańskiej ceremonii otwarcia MŚ 2026 w Los Angeles. Oprócz niej na SoFi Stadium wystąpił popularny raper Future. Byli też goście z zagranicy. Na scenie pojawiła się tajlandzka piosenkarka Lisa, którą można znać jako jedną z członkiń popularnego zespołu Blackpink. Wystąpiła także Anitta, gwiazda brazylijskiego popu. Na trybunach można było zobaczyć Justina Biebera, Hailey Bieber czy Anyę Taylor-Joy, którzy przyszli kibicować reprezentacji USA w meczu z Paragwajem.