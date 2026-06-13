Justin Bieber i Hailey Bieber widziani na mundialu 2026. Tak kibicowali USA

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Bieberowie kibicowali USA na mundialu
Mundial zawitał do Stanów Zjednoczonych 12 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy na stadionie SoFi Stadium w Los Angeles odbył się pierwszy mecz USA. Amerykańska reprezentacja zmierzyła się z Paragwajem. SoFi Stadium to jedna z największych aren tego turnieju. Spotkanie śledziło tam około 70 tysięcy osób i w tym gronie nie zabrakło gwiazd. Najbardziej obiekty aparatów skupiły się na Justinie Bieberze i Hailey Bieber. Niektórych zadziwiło, że wybrali właśnie ten mecz, ponieważ przypominamy, że Justin jest Kanadyjczykiem, a tego samego dnia w Toronto odbywał się mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Bieberowie wybrali jednak ojczyznę Hailey, w której Justin też mieszka od wielu lat.
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Justin Bieber na mundialu w Los Angeles
Justin i Hailey chcieli wyglądać jak najbardziej anonimowo. Założyli wygodne ubrania i mieli na sobie ciemne okulary. Ich charakterystyczny styl szybko ich jednak zdradził i w mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się ich zdjęcia i nagrania. Pojawiły się komentarze, że wreszcie wyglądają na szczęśliwych, a Justin jest w lepszej formie. Małżonkowie mieli też powody do radości, ponieważ mecz przebiegł bardzo pomyślnie dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Gospodarze wygrali starcie z Paragwajem aż 4:1, co jest największą dotychaczasową przewagą na turnieju.
Gwiazdy na ceremonii otwarcia
Przed rozpoczęciem meczu USA - Paragwaj na ogromnym stadionie w Los Angeles odbyła się ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd. Na scenie pojawiła się między innymi supergwiazda amerykańskiego popu - Katy Perry. Wystąpili też Future, Lisa, Anitta i Rema.