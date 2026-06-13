Justin Bieber i Hailey Bieber widziani na mundialu 2026. Tak kibicowali USA

Vanessa Aleksander była wielką fanką Biebera. Do dziś ma jego tekturę!

Bieberowie kibicowali USA na mundialu

Mundial zawitał do Stanów Zjednoczonych 12 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy na stadionie SoFi Stadium w Los Angeles odbył się pierwszy mecz USA. Amerykańska reprezentacja zmierzyła się z Paragwajem. SoFi Stadium to jedna z największych aren tego turnieju. Spotkanie śledziło tam około 70 tysięcy osób i w tym gronie nie zabrakło gwiazd. Najbardziej obiekty aparatów skupiły się na Justinie Bieberze i Hailey Bieber. Niektórych zadziwiło, że wybrali właśnie ten mecz, ponieważ przypominamy, że Justin jest Kanadyjczykiem, a tego samego dnia w Toronto odbywał się mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Bieberowie wybrali jednak ojczyznę Hailey, w której Justin też mieszka od wielu lat.

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Justin Bieber na mundialu w Los Angeles

Justin i Hailey chcieli wyglądać jak najbardziej anonimowo. Założyli wygodne ubrania i mieli na sobie ciemne okulary. Ich charakterystyczny styl szybko ich jednak zdradził i w mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się ich zdjęcia i nagrania. Pojawiły się komentarze, że wreszcie wyglądają na szczęśliwych, a Justin jest w lepszej formie. Małżonkowie mieli też powody do radości, ponieważ mecz przebiegł bardzo pomyślnie dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Gospodarze wygrali starcie z Paragwajem aż 4:1, co jest największą dotychaczasową przewagą na turnieju.

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Gwiazdy na ceremonii otwarcia

Przed rozpoczęciem meczu USA - Paragwaj na ogromnym stadionie w Los Angeles odbyła się ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd. Na scenie pojawiła się między innymi supergwiazda amerykańskiego popu - Katy Perry. Wystąpili też Future, Lisa, Anitta i Rema.