Szokujący numer braci Mroczek na ślubie Rafała Brzozowskiego! Takiego show nikt się nie spodziewał

Rafał Brzozowski nie szczędził środków na ceremonię zaślubin ze swoją wybranką, Heleną. W pierwszej części uroczystości, w kościele, parze młodej towarzyszyło około 400 gości obserwujących złożenie przysięgi małżeńskiej. Kolejnego dnia, podczas zabawy w podwarszawskim hotelu, bawiło się już niemal 600 osób, a wesele trwało do białego rana. Wśród zaproszonych gości znaleźli się bracia Mroczek, którzy swoimi występami zrobili furorę na parkiecie.

Rafał Mroczek i Marcin Mroczek z partnerkami na weselu Brzozowskiego

Wśród gwiazd bawiących się na weselu Rafała Brzozowskiego i Heleny można było dostrzec wiele znanych osobistości. Rafał Mroczek pojawił się na uroczystości ze swoją żoną Magdaleną Czech, natomiast jego brat Marcin zabrał nową partnerkę. Obaj aktorzy dali z siebie wszystko podczas imprezy, prezentując swoim ukochanym niezapomniane show taneczne, które zaskoczyło wszystkich obecnych.

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Sama ceremonia ślubna Rafała i Heleny dostarczyła wielu emocji od pierwszych minut. Panna młoda zachwyciła zgromadzonych swoją stylizacją, prezentując się niczym prawdziwa księżna. Choć w pewnym momencie pojawiły się drobne komplikacje z welonem Heleny, ostatecznie cała sytuacja zakończyła się pozytywnie i bez dalszych przeszkód.

Wystawne wesele Rafała Brzozowskiego - atrakcje dla gości

Gdy Rafał Brzozowski i Helena opuszczali kościół, zostali obsypani deszczem różanych płatków. Jednak prawdziwe emocje czekały na gości podczas przyjęcia weselnego, gdzie para młoda zaprezentowała swoje umiejętności. Nowożeńcy wykonali pierwszy taniec do jednego z hitów Zbigniewa Wodeckiego, a w dalszej części wieczoru wspólnie zaśpiewali wielki, światowy przebój muzyczny. Gościom do kieliszków zaś polewał anioł!

Dla zgromadzonych gości przygotowano liczne atrakcje, z których jedną wykorzystali bracia Mroczek, stając się na moment głównymi gwiazdami imprezy. Marcin i Rafał otrzymali zadanie wyłapania odpowiedniego momentu na uderzenie w bęben podczas utworu Whitney Houston. Aktorzy nie trafili w instrument jednocześnie, a zwycięzcą tej muzycznej zabawy okazał się tylko jeden z bliźniaków.

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Fragmenty tej niezwykłej zabawy z przyjęcia weselnego Rafała Brzozowskiego można było zobaczyć w mediach społecznościowych. Rafał Mroczek udostępnił wideo ze swojego wyczynu na profilu na Instagramie, a Marcin zamieścił krótki urywek na swoim Instastory.

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