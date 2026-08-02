Miss Polski 2026 - WYNIKI. Kto został najpiękniejszą kobietą w Polsce? Za nami finał plebiscytu

Gala Miss Polski 2026

Poznaliśmyoznamy nową Miss Polski. Korona, którą przez ostatni rok nosiła Oliwia Mikulska, zmieniła właścicielkę. W tegorocznym finale Miss Polski o koronę walczyły 24 kandydatki reprezentujące różne województwa. Każda z nich wywalczyła miejsce w finale podczas regionalnych eliminacji, co już samo w sobie stanowiło ogromny sukces. Podczas gali finałowej uczestniczki zaprezentowały się w kilku odsłonach: od strojów kąpielowych, przez eleganckie suknie wieczorowe, aż po zachwycające kreacje ślubne. Nie zabrakło także pytań dotyczących światopoglądu i wartości, które pozwolą jurorom lepiej poznać osobowość finalistek. O ostatecznym werdykcie zdecydowała nie tylko uroda, ale również charyzma, pewność siebie, kultura osobista oraz życiowe doświadczenia uczestniczek. Po pełnym emocji wieczorze nadszedł najbardziej wyczekiwany moment – ogłoszenie nowej Miss Polski. Która z finalistek sięgnęła po koronę i zdobędzie tytuł Miss Polski 2026?

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Wyniki plebiscytu Miss Polski 2026

Miss Polski 2026: Wiktoria Ptak – woj. podlaskie

I Wicemiss: Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie

Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie II Wicemiss: Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie

Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie III Wicemiss: Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie

Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie IV Wicemiss: Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie

Top 10

Julia Flach – woj. śląskie

Julia Frankowicz – woj. opolskie

Maria Piaścik – woj. mazowieckie

Anita Szewczyk – woj. małopolskie

Marta Zaturska – woj. łódzkie

Miss Polski Przyjaźni: Karolina Adrianek – woj. lubelskie

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Kandydatki na Miss Polski 2026

Oto pełna lista uczestniczek: