Miss Polski 2026 - WYNIKI. Kto został najpiękniejszą kobietą w Polsce? Za nami finał plebiscytu

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-02 23:06

Za nami wybory najpiękniejszej Polki! 2 sierpnia odbyła się uroczysta gala Miss Polski 2026, w której 24 uczestniczki z każdego województwa stanęły do walki o upragnioną koronę. Jury miało nie lada wyzwanie, by spośród tylu wspaniałych kandydatek wybrać tę jedyną. Kto okazał się najlepszy? Oto wyniki konkursu Miss Polski 2026.

Gala Miss Polski 2026

Poznaliśmyoznamy nową Miss Polski. Korona, którą przez ostatni rok nosiła Oliwia Mikulska, zmieniła właścicielkę. W tegorocznym finale Miss Polski o koronę walczyły 24 kandydatki reprezentujące różne województwa. Każda z nich wywalczyła miejsce w finale podczas regionalnych eliminacji, co już samo w sobie stanowiło ogromny sukces. Podczas gali finałowej uczestniczki zaprezentowały się w kilku odsłonach: od strojów kąpielowych, przez eleganckie suknie wieczorowe, aż po zachwycające kreacje ślubne. Nie zabrakło także pytań dotyczących światopoglądu i wartości, które pozwolą jurorom lepiej poznać osobowość finalistek. O ostatecznym werdykcie zdecydowała nie tylko uroda, ale również charyzma, pewność siebie, kultura osobista oraz życiowe doświadczenia uczestniczek. Po pełnym emocji wieczorze nadszedł najbardziej wyczekiwany moment – ogłoszenie nowej Miss Polski. Która z finalistek sięgnęła po koronę i zdobędzie tytuł Miss Polski 2026?

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Wyniki plebiscytu Miss Polski 2026

  • Miss Polski 2026: Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
  • I Wicemiss: Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
  • II Wicemiss: Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
  • III Wicemiss: Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
  • IV Wicemiss: Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie

Top 10

  • Julia Flach – woj. śląskie
  • Julia Frankowicz – woj. opolskie
  • Maria Piaścik – woj. mazowieckie
  • Anita Szewczyk – woj. małopolskie
  • Marta Zaturska – woj. łódzkie

Miss Polski Przyjaźni: Karolina Adrianek – woj. lubelskie

Oliwia Mikulska
Galeria zdjęć 10

Kandydatki na Miss Polski 2026

Oto pełna lista uczestniczek:

  • Karolina Adrianek – woj. lubelskie
  • Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
  • Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
  • Liwia Drożyńska – woj. kujawsko-pomorskie
  • Ewa Fedak – woj. łódzkie
  • Julia Flach – woj. śląskie
  • Julia Frankowicz – woj. opolskie
  • Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
  • Anna Krzesińska – woj. małopolskie
  • Martyna Marcinkowska – woj. świętokrzyskie
  • Julia Mariańska – woj. podlaskie
  • Matylda Nastała – woj. wielkopolskie
  • Kinga Pałka – woj. podkarpackie
  • Maria Piaścik – woj. mazowieckie
  • Marlena Pieczara – woj. zachodniopomorskie
  • Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
  • Bianka Radzanowska – woj. warmińsko-mazurskie
  • Maja Stórlis – woj. pomorskie
  • Anita Szewczyk – woj. małopolskie
  • Zofia Szwed – woj. warmińsko-mazurskie
  • Aleksandra Wegnerowicz – woj. wielkopolskie
  • Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
  • Marlena Załoga – woj. lubelskie
  • Marta Zaturska – woj. łódzkie
festiwal piękna
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