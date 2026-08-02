Miss Polski 2026 - WYNIKI. Kto został najpiękniejszą kobietą w Polsce? Za nami finał plebiscytu

Gala Miss Polski 2026
Poznaliśmyoznamy nową Miss Polski. Korona, którą przez ostatni rok nosiła Oliwia Mikulska, zmieniła właścicielkę. W tegorocznym finale Miss Polski o koronę walczyły 24 kandydatki reprezentujące różne województwa. Każda z nich wywalczyła miejsce w finale podczas regionalnych eliminacji, co już samo w sobie stanowiło ogromny sukces. Podczas gali finałowej uczestniczki zaprezentowały się w kilku odsłonach: od strojów kąpielowych, przez eleganckie suknie wieczorowe, aż po zachwycające kreacje ślubne. Nie zabrakło także pytań dotyczących światopoglądu i wartości, które pozwolą jurorom lepiej poznać osobowość finalistek. O ostatecznym werdykcie zdecydowała nie tylko uroda, ale również charyzma, pewność siebie, kultura osobista oraz życiowe doświadczenia uczestniczek. Po pełnym emocji wieczorze nadszedł najbardziej wyczekiwany moment – ogłoszenie nowej Miss Polski. Która z finalistek sięgnęła po koronę i zdobędzie tytuł Miss Polski 2026?
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Wyniki plebiscytu Miss Polski 2026
- Miss Polski 2026: Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
- I Wicemiss: Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
- II Wicemiss: Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
- III Wicemiss: Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
- IV Wicemiss: Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
Top 10
- Julia Flach – woj. śląskie
- Julia Frankowicz – woj. opolskie
- Maria Piaścik – woj. mazowieckie
- Anita Szewczyk – woj. małopolskie
- Marta Zaturska – woj. łódzkie
Miss Polski Przyjaźni: Karolina Adrianek – woj. lubelskie
Kandydatki na Miss Polski 2026
Oto pełna lista uczestniczek:
- Karolina Adrianek – woj. lubelskie
- Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
- Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
- Liwia Drożyńska – woj. kujawsko-pomorskie
- Ewa Fedak – woj. łódzkie
- Julia Flach – woj. śląskie
- Julia Frankowicz – woj. opolskie
- Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
- Anna Krzesińska – woj. małopolskie
- Martyna Marcinkowska – woj. świętokrzyskie
- Julia Mariańska – woj. podlaskie
- Matylda Nastała – woj. wielkopolskie
- Kinga Pałka – woj. podkarpackie
- Maria Piaścik – woj. mazowieckie
- Marlena Pieczara – woj. zachodniopomorskie
- Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
- Bianka Radzanowska – woj. warmińsko-mazurskie
- Maja Stórlis – woj. pomorskie
- Anita Szewczyk – woj. małopolskie
- Zofia Szwed – woj. warmińsko-mazurskie
- Aleksandra Wegnerowicz – woj. wielkopolskie
- Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
- Marlena Załoga – woj. lubelskie
- Marta Zaturska – woj. łódzkie