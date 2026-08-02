Mistrzostwa Europy w pływaniu. Jak spisali się polscy zawodnicy w skokach do wody?

Włosi triumfują w skokach synchronicznych

Aleksandra Błażowska i Kacper Lesiak zajęli ósmą lokatę w skokach synchronicznych z trampoliny trzymetrowej. Zawody odbyły się w ramach trwających w Paryżu mistrzostw Starego Kontynentu. Złoty medal wywalczyli reprezentanci Włoch, Chiara Pellacani oraz Matteo Santoro. Zwycięzcy to aktualni mistrzowie świata w tej konkurencji. Włoski duet zdobył łącznie 305,85 punktu za swoje precyzyjne ewolucje.

Drugie miejsce w zmaganiach par mieszanych przypadło duetowi startującemu pod flagą neutralną. Jelizawieta Kuszina i Ilia Molczanow zaprezentowali bardzo wysoki poziom sportowy podczas wszystkich serii skoków. Rosyjscy zawodnicy minimalnie wyprzedzili parę z Niemiec. Brązowe medale powędrowały ostatecznie do Leny Hentschel i Luisa Avili Sancheza. Poziom rywalizacji w walce o podium był niezwykle wyrównany i emocjonujący.

Jak poradziły sobie panie na trampolinie?

Równolegle toczyła się rywalizacja kobiet w skokach z trampoliny jednometrowej. Złoty krążek w tej trudnej konkurencji zdobyła ponownie reprezentantka Włoch, Chiara Pellacani. Drugie miejsce i srebrny medal przypadły w udziale szwajcarskiej zawodniczce, Michelle Luisie Heimberg. Na najniższym stopniu podium stanęła natomiast Brytyjka, Desharne Bent-Ashmeil. Rywalizacja solistek na paryskiej pływalni stała na bardzo wysokim poziomie technicznym.

W zmaganiach na trampolinie jednometrowej wystąpiła również jedna reprezentantka naszego kraju. Kaja Skrzek rywalizowała w kwalifikacjach do konkursu głównego. Polka uplasowała się na czternastej pozycji w stawce wszystkich startujących zawodniczek. Taki wynik nie pozwolił jej niestety na awans do ścisłego finału tej konkurencji. W pływaniu artystycznym duetów mieszanych wygrali Brytyjczycy Isabelle Thorpe i Ranjuo Tomblin, a Polacy w tym wydarzeniu nie startowali.