Mistrzostwa Europy w pływaniu. Jak spisali się polscy zawodnicy w skokach do wody?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-02 22:46

Mistrzostwa Europy w pływaniu w Paryżu przyniosły kolejne rozstrzygnięcia w skokach do wody. Aleksandra Błażowska i Kacper Lesiak rywalizowali w finałowych skokach synchronicznych z trampoliny trzymetrowej. Jak zakończyły się dla nich te mistrzostwa Europy w pływaniu i kto zdobył medale?

Dwie osoby odbijają się od trampoliny nad basenem. O wynikach Polaków w skokach do wody przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Bose stopy i dłonie mężczyzny skaczącego z zielonej trampoliny do wody na basenie krytym.

Włosi triumfują w skokach synchronicznych

Aleksandra Błażowska i Kacper Lesiak zajęli ósmą lokatę w skokach synchronicznych z trampoliny trzymetrowej. Zawody odbyły się w ramach trwających w Paryżu mistrzostw Starego Kontynentu. Złoty medal wywalczyli reprezentanci Włoch, Chiara Pellacani oraz Matteo Santoro. Zwycięzcy to aktualni mistrzowie świata w tej konkurencji. Włoski duet zdobył łącznie 305,85 punktu za swoje precyzyjne ewolucje.

Drugie miejsce w zmaganiach par mieszanych przypadło duetowi startującemu pod flagą neutralną. Jelizawieta Kuszina i Ilia Molczanow zaprezentowali bardzo wysoki poziom sportowy podczas wszystkich serii skoków. Rosyjscy zawodnicy minimalnie wyprzedzili parę z Niemiec. Brązowe medale powędrowały ostatecznie do Leny Hentschel i Luisa Avili Sancheza. Poziom rywalizacji w walce o podium był niezwykle wyrównany i emocjonujący.

Jak poradziły sobie panie na trampolinie?

Równolegle toczyła się rywalizacja kobiet w skokach z trampoliny jednometrowej. Złoty krążek w tej trudnej konkurencji zdobyła ponownie reprezentantka Włoch, Chiara Pellacani. Drugie miejsce i srebrny medal przypadły w udziale szwajcarskiej zawodniczce, Michelle Luisie Heimberg. Na najniższym stopniu podium stanęła natomiast Brytyjka, Desharne Bent-Ashmeil. Rywalizacja solistek na paryskiej pływalni stała na bardzo wysokim poziomie technicznym.

W zmaganiach na trampolinie jednometrowej wystąpiła również jedna reprezentantka naszego kraju. Kaja Skrzek rywalizowała w kwalifikacjach do konkursu głównego. Polka uplasowała się na czternastej pozycji w stawce wszystkich startujących zawodniczek. Taki wynik nie pozwolił jej niestety na awans do ścisłego finału tej konkurencji. W pływaniu artystycznym duetów mieszanych wygrali Brytyjczycy Isabelle Thorpe i Ranjuo Tomblin, a Polacy w tym wydarzeniu nie startowali.