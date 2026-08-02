Wiktoria Ptak została Miss Polski 2026! Kim jest najpiękniejsza Polka? Zdjęcia, wiek, skąd jest

Wybrano Miss Polski 2026

Miss Polski to tytuł, o którym marzy wiele młodych Polek. Co roku na casting zgłaszają się tysiące pięknych dziewczyn, które chcą zdobyć tytuł tej najpiękniejszej. Komu udało się to w 2026 roku? W tamtym roku Miss Polski została Wiktoria Ptak. Młoda kobieta przez rok będzie pełniła reprezentacyjną funkcję. Prawdopodobnie weźmie udział w Miss Supranational, czyli jednym z najpopularniejszych konkursów piękności na świecie. Od dawna miss to jednak nie tylko ładna buzia i świetna figura. Organizatorzy szukają czegoś więcej. Wiktoria ma do zaoferowania nie tylko niesamowitą urodę. Co warto o niej wiedzieć? Mamy kilka ciekawostek o Miss Polski 2026.

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Kim jest Wiktoria Ptak?

Kiedy Wiktoria miała dziewięć lat, jej rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Wychowywali ją dziadkowie. Wróciła do Polski po piętnastu latach - świadomie, żeby tu budować życie i zostać lekarką. Dziś ma 28 lat, pochodzi z Supraśla i jest studentką czwartego roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Studia finansuje sama. Każdego lata wraca do Stanów Zjednoczonych i pracuje po dwanaście godzin dziennie w klinice dermatologicznej i na farmie. Na Florydzie była Guardian ad Litem, prawnym opiekunem dzieci odebranych rodzinom, ich głosem przed sądem w systemie, który często ich nie słyszał. Prowadziła badania naukowe w obszarze zdrowia kobiet i mechanizmów bólu. Jest laureatką wyróżnienia „Najlepszy student polonijny w Polsce 2026" z nagrodą specjalną „Pomaga z pasją”. Marzy o własnej mobilnej klinice docierającej do małych miejscowości, bo wie, co znaczy nie mieć dostępu do lekarza.