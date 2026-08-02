Ekstraklasa. Legia Warszawa liderem. Kolejna porażka w Częstochowie

Legia Warszawa z kompletem punktów

W niedzielnym meczu Zagłębie Lubin objęło prowadzenie już w 4. minucie dzięki strzałowi głową Filipa Kocaby. Legia wyrównała za sprawą Łukasza Zjawińskiego. Konsekwentna gra gospodarzy przyniosła efekt w 72. minucie, kiedy bramkę na 2:1 zdobył Ruben Vinagre. W doliczonym czasie gry ostateczny cios zadał Rafał Adamski, ustalając wynik na 3:1.

Dla Zagłębia, które po pierwszej serii gier liderowało w tabeli Ekstraklasy, była to już ósma z rzędu wyjazdowa porażka przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Poza zespołem ze stolicy, z dwóch wygranych może cieszyć się jedynie Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski pokonał w Lublinie beniaminka, Motor, 2:1.

"Chcieliśmy dobrze zaprezentować się przed swoją publicznością. Pokazaliśmy swoją tożsamość. Ten mecz nie układał się dla nas dobrze. Nie została uznana bramka Milety Rajovicia. To nas nie złamało. Pokazaliśmy odporność psychiczną. Zdobyliśmy trzy bramki, z czego jestem bardzo zadowolony. To dobry prognostyk na przyszłość. Po zmianach złapaliśmy swój rytm. To dla mnie budujące, że zawodnicy rezerwowi są gotowi. Zmiany były dziś na wagę złota" - ocenił trener Legii Marek Papszun.

Problemy w Częstochowie?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Rakowa Częstochowa. Uczestnik eliminacji europejskich pucharów przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem 1:2. Goście prowadzili od 60. minuty po trafieniu Mahira Emreliego, ale gospodarze zdołali odwrócić losy meczu w samej końcówce. W 90. minucie decydującego gola strzelił Piotr Samiec-Talar.

Trener Rakowa Dawid Kroczek po meczu przyznał, że jego zespół zbyt głęboko cofnął się po objęciu prowadzenia, oddając inicjatywę gospodarzom. To już druga porażka częstochowian w tym sezonie Ekstraklasy. Bez punktów pozostaje także Wieczysta Kraków, która uległa Lechowi Poznań 1:2.