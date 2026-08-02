Mistrzostwa Europy w pływaniu w Paryżu. Które miejsce zajął polski duet?

Jak wyglądały skoki synchroniczne we Francji?

Podczas mistrzostw Europy w pływaniu w Paryżu rozegrano rywalizację w skokach synchronicznych z trampoliny trzymetrowej. Polskę w tej trudnej konkurencji reprezentowali Aleksandra Błażowska oraz Kacper Lesiak. Nasz mikst przystąpił do zmagań z nadziejami na zaprezentowanie dobrej i równej formy. Ostatecznie polski duet zakończył paryskie zawody na ósmej lokacie. Konkurencja stała na bardzo wysokim poziomie sportowym, gromadząc na starcie utytułowanych zawodników.

Złoty medal w tej dyscyplinie wywalczyli zdecydowanie faworyzowani reprezentanci Włoch. Chiara Pellacani i Matteo Santoro to aktualni mistrzowie świata, którzy po raz kolejny udowodnili swoją wielką wartość. Zwycięska para uzyskała w stolicy Francji łączną notę w wysokości 305,85 punktu. Na drugim stopniu podium stanęli Jelizawieta Kuszina i Ilia Molczanow, którzy startowali pod neutralną flagą. Trzecie miejsce minimalnie wywalczyli reprezentanci Niemiec, czyli duet Lena Hentschel i Luis Avila Sanchez.

Jak startowały kobiety w europejskim czempionacie?

Mistrzostwa kontynentu przyniosły również szybkie rozstrzygnięcia w skokach kobiet z trampoliny jednometrowej. W tej widowiskowej konkurencji wystartowała kolejna reprezentantka Polski, czyli Kaja Skrzek. Niestety nasza zawodniczka dość wcześnie zakończyła swój udział w paryskim turnieju. Polka uplasowała się na etapie eliminacji na czternastej pozycji. Osiągnięty przez nią rezultat nie pozwolił na awans do ścisłego finału imprezy.

Zmagania indywidualne zdominowała Włoszka Chiara Pellacani, zdobywając we Francji wspaniały złoty medal. Srebrny krążek w tej samej konkurencji wywalczyła natomiast szwajcarska zawodniczka Michelle Luisa Heimberg. Brązowy medal ostatecznie przypadł utalentowanej reprezentantce Wielkiej Brytanii, Desharne Bent-Ashmeil. W tym samym czasie odbyła się rywalizacja w pływaniu artystycznym, gdzie w konkurencji duetu mieszanego triumfowała brytyjska para Isabelle Thorpe i Ranjuo Tomblin. Polacy nie brali udziału w tych zmaganiach.