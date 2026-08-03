Ekstraklasa. Porażka Radomiaka w Katowicach?

Intensywność kluczem do sukcesu GKS

W niedzielnym meczu drugiej kolejki Ekstraklasy GKS Katowice pokonał u siebie Radomiaka Radom 1:3. Trener gości, Tomasz Kaczmarek, przyznał, że jego zespół dał z siebie wszystko, jednak rywale zaprezentowali znacznie wyższą intensywność gry. Szkoleniowiec Radomiaka podkreślił, że drużyna dopiero buduje swoją mentalność i pełną gotowość do gry na takich obrotach osiągnie za kilka tygodni.

Kaczmarek zwrócił uwagę na trudną drugą połowę, w której jego zespół został zepchnięty do defensywy. Żałował niewykorzystanych szans przy prowadzeniu 1:0, co mogło odmienić losy spotkania. Trener zapowiedział również dokładną analizę sytuacji przed golem wyrównującym dla GKS, sugerując możliwy faul na zawodniku Radomiaka.

"To był kluczowy moment. Chciałbym, żebyśmy doszli do takiego poziomu, by taka decyzja była uzasadniona, byśmy zrozumieli, dlaczego nie ma faulu" - powiedział Kaczmarek.

Górak chwali przygotowanie Katowiczan

Szkoleniowiec GKS Katowice, Rafał Górak, wyraził ogromne zadowolenie z postawy swoich podopiecznych. Docenił wysokie tempo i realizację założeń taktycznych przeciwko nieprzewidywalnemu rywalowi. Górak zauważył, że mimo straty bramki do przerwy, to jego drużyna dominowała na boisku i powinna prowadzić od pierwszej połowy.

Trener gospodarzy wytłumaczył wysoką dyspozycję fizyczną zespołu dobrze przepracowanym okresem przygotowawczym. Stwierdził nawet, że piłkarze GKS mogliby zagrać 80 meczów w sezonie. W drugiej połowie na boisku zadebiutował po kontuzji Mateusz Kowalczyk, który po starciu z rywalem doznał urazu twarzy wymagającego szycia.