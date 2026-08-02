Joanna Krupa w polskim szpitalu. Modelka odpowiada na zarzuty kłamstwa

Joanna Krupa postanowiła opowiedzieć o trudnych chwilach, które zatrzymały ją w Polsce na dłużej. Znana modelka udostępniła w sieci niepokojące materiały wideo, na których widać ją na szpitalnym oddziale. Wyjawiła, że wymagała interwencji chirurgicznej i musiała przyjmować leki dożylnie.

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Joanna Krupa w szpitalnym łóżku

Jak relacjonuje Joanna Krupa, same dolegliwości fizyczne zeszły na dalszy plan. Prawdziwym ciosem okazały się dla niej bezpodstawne zarzuty i spekulacje, które pojawiły się w momencie, gdy dochodziła do siebie.

W mediach społecznościowych modelki pojawiły się kadry wprost ze szpitalnej sali. Widać na nich leżącą Krupę ze specjalną opaską identyfikacyjną na nadgarstku. Na kolejnych ujęciach uwieczniono kroplówkę oraz wyposażenie pokoju. W tych trudnych chwilach wspierała ją siostra oraz menedżerka.

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Dramatyczny tydzień Joanny Krupy

Celebrytka przekazała, że została hospitalizowana we wtorek. Konieczny był nagły zabieg medyczny, po którym musiała spędzić noc pod opieką specjalistów. Sama przyznała, że minione dni należały do najcięższych w jej dotychczasowym życiu.

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Joanna Krupa wyznała:

To był jeden z najtrudniejszych tygodni w moim życiu

Modelka zabrała głos w sprawie swojego zdrowia, aby uciąć wszelkie plotki dotyczące jej nieplanowanego przedłużenia pobytu w ojczyźnie. Zaznaczyła, że po operacji musiała w pełni poświęcić się rekonwalescencji.

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W miniony wtorek trafiłam do szpitala w Polsce, gdzie zostałam na noc z powodu nagłego zabiegu. To był jeden z najtrudniejszych tygodni w moim życiu. Na szczęście przez jakiś czas towarzyszyły mi moja siostra i moja menedżerka.

Lekarz odradził Krupie podróż

Gwiazda odniosła się również do insynuacji, jakoby celowo opóźniała swój wylot, by móc dłużej przebywać w Polsce razem ze swoją córką Ashą. Wyjaśniła, że po piątkowej wizycie kontrolnej lekarz zalecił jej zachowanie szczególnej ostrożności i odradził lot, aby nie narażać zdrowia.

Joanna Krupa zabrała głos po oskarżeniach.

Musiałam udowadniać, że naprawdę byłam w szpitalu.

Dla celebrytki największym ciężarem okazały się jednak kwestie poza medyczne. Joanna Krupa stwierdziła, że w czasie, gdy walczyła z fizycznym i psychicznym wyczerpaniem, musiała jednocześnie odpierać oskarżenia, że jej rzekomy pobyt w szpitalu jest jedynie mistyfikacją.

Oskarżenia wobec Joanny Krupy

Podczas gdy zmagałam się z bólem fizycznym i emocjonalnym, zostałam oskarżona o kłamstwo na temat mojego pobytu w szpitalu.

W swoim oświadczeniu gwiazda podkreśliła, że fakt zmuszenia jej do tłumaczenia się z tak trudnego doświadczenia był dla niej dodatkowym, bardzo bolesnym doświadczeniem.

Zamiast skupić się na powrocie do zdrowia, musiałam udowadniać, że naprawdę byłam w szpitalu. To, że w jednym z najbardziej bolesnych momentów mojego życia musiałam tłumaczyć się i być podważana, było niezwykle bolesne. Nie tak wyobrażałam sobie mój ostatni tydzień w Polsce. To podróż, której nigdy nie zapomnę.

Publikując ten szczery wpis, modelka chciała ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości na temat jej dłuższego pobytu w Polsce i definitywnie zamknąć tę sprawę.

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