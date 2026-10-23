Wiktor Sas zaśpiewał dla jurorów. Tak wyglądała próba generalna Eurowizji Junior 2026

Trwają ostatnie przygotowania do 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci na Malcie. Młodzi artyści zaprezentują się światu wieczorem 24 października, ale to dzień wcześniej odbyła się ważna próba. Reprezentanci 16 krajów zaśpiewali dla jurorów. Jak wypadła Polska?

Wiktor Sas na próbie generalnej. Polski występ oceniło już jury

Zgodnie z zasadami, połowę punktów przyznają jurorzy oglądający próbę generalną na dobę przed właściwym finałem w telewizji. Eurowizja Junior 2026 odbędzie się 24 października o 21:00, co oznacza, że wielkie emocje rozpoczęły się już w piątkowy wieczór 23 października. Polska reprezentacja wyszła na scenę o 21:37, występując jako siódma w kolejności startowej, a zdjęcia i nagrania z areny szybko trafiły do sieci.

Wiktor Sas wraz z czterema tancerkami dali z siebie wszystko. Byli zresztą znakomicie przygotowani, o czym artysta opowiedział w rozmowie z Eska.pl na miejscu wydarzeń. Zdjęcia z tzw. próby jurorskiej - generalnej przed finałem - znajdziecie w naszej galerii poniżej.

18

Eurowizja Junior 2026 - o konkursie. Jak głosować?

Zwycięzcę 24. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior poznamy 24 października. Transmisja finału rozpocznie się o godzinie 21:00. Maltański koncert poprowadzą Destiny, Gaia Cauchi i Keane Cutajar. Na scenie zaprezentuje się 16 młodych artystów w wieku od 9 do 14 lat. Wiktor Sas został reprezentantem Polski po wygranej w „The Voice Kids”, a autorami jego konkursowego utworu „Gravity” są polscy i zagraniczni twórcy.

Głosowanie w konkursie jest bezpłatne i odbywa się online. Głosy na Polskę można oddawać także z terytorium naszego kraju w dwóch turach. Platforma jesc.tv będzie otwarta dla głosujących od piątku, 23 października, od godziny 23:59 do soboty, 24 października, do godziny 20:59. Druga tura ruszy po ostatnim konkursowym występie. Eurowizję Junior 2026 będzie można obejrzeć w TVP2, TVP Polonia oraz na oficjalnym kanale konkursu na platformie YouTube.

Sonda Będziesz oglądać Eurowizję Junior 2026? Oczywiście! Nie mój klimat, ale kibicuję Polsce Jeszcze nie wiem