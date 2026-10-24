Kamil Grosicki bohaterem meczu Pogoń Szczecin - Radomiak. Kto wykonał wyrok na boisku?

Jak Kamil Grosicki odmienił losy meczu?

Spotkanie w Szczecinie pomiędzy miejscową Pogonią a Radomiakiem dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji. Trener gospodarzy, Oskar Garcia, zdecydował się na wprowadzenie kapitana swojej drużyny dopiero od początku drugiej połowy. Ta decyzja okazała się kluczowa dla ostatecznego wyniku rywalizacji w piłkarskiej Ekstraklasie. Kamil Grosicki zdobył dwie bramki w odstępie zaledwie siedmiu minut. Pierwsze trafienie zaliczył w 49. minucie, a drugie dołożył w 56. minucie spotkania.

Te dwa niezwykle ważne gole przesądziły o ostatecznym triumfie ekipy ze Szczecina, która pokonała rywali z Mazowsza 4:3. Hiszpański szkoleniowiec gospodarzy nie krył zadowolenia z postawy swojego kluczowego zawodnika. Zmiana taktyczna i ustawienie doświadczonego skrzydłowego w środku pola przyniosły wymierne korzyści. Pogoń Szczecin odniosła piąte zwycięstwo z rzędu w ligowych rozgrywkach. Jest to znaczące osiągnięcie dla klubu, który nie dysponuje największym budżetem w lidze.

"Patrząc na przebieg meczu wiedziałem, że wprowadzając Kamila na boisko, na dodatek w środku pola, będzie on miał okazje do zdobycia gola. Doskonale wywiązał się z tego zadania i strzelił gole, które zdecydowały o naszym zwycięstwie" – stwierdził Garcia.

"Odnieśliśmy piąte zwycięstwo z rzędu. Takie sytuacje zdarzają się zespołom z klubów o największych budżetach. Mimo, że do nich nie należymy, dokonaliśmy tego" – stwierdził Hiszpan.

Trener Radomiaka docenia klasę rywala

Ostateczny rezultat spotkania w pełni usatysfakcjonował jedynie sztab szkoleniowy drużyny gospodarzy. Mimo porażki 3:4, trener zespołu z Radomia, John Carver, wypowiadał się o swoich zawodnikach w pozytywnym tonie. Brytyjski szkoleniowiec podkreślił, że jego podopieczni wreszcie zaprezentowali się na miarę pokładanych w nich oczekiwań. Radomiak zagrał intensywną i ciekawą piłkę, co daje nadzieję na lepsze wyniki w nadchodzących kolejkach. Carver zwrócił także uwagę na indywidualne umiejętności kapitana rywali.

Szkoleniowiec gości przyznał, że doskonale zna wartość doświadczonego reprezentanta Polski jeszcze z czasów jego występów na angielskich boiskach. Wskazał, że pozostawienie mu nawet niewielkiej ilości wolnego miejsca na murawie musi skutkować utratą bramki. Mecz w Szczecinie był doskonałym potwierdzeniem tej piłkarskiej reguły. Obaj trenerzy pochwalili postawę swoich piłkarzy po końcowym gwizdku sędziego. Rywalizacja na stadionie Pogoni z pewnością zapadnie w pamięć fanom polskiej ligi.

"Znam wartość i umiejętności Kamila Grosickiego. Pamiętam go, gdy jeszcze grał w Anglii. Jeśli da mu się trochę miejsca i czasu, to on wykona wyrok i dzisiaj ten wyrok wykonał" – przyznał po meczu w Szczecinie trener Radomiaka John Carver.