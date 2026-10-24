Zwycięstwo Wisły Kraków nad Rakowem. Kto rozstrzygnął losy meczu?

Kto zdobył bramki w Krakowie?

Pierwsza połowa sobotniego spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Gospodarze zdołali objąć prowadzenie w pięćdziesiątej trzeciej minucie rywalizacji. Strzelcem pierwszego gola dla krakowskiego zespołu został Julius Ertlthaler, który wykorzystał dogodną sytuację na boisku. Zawodnicy z Częstochowy po stracie bramki musieli ruszyć do odrabiania strat.

W osiemdziesiątej czwartej minucie zespół gości wywalczył rzut karny. Ten ważny stały fragment gry na bramkę pewnie zamienił Lamine Diaby-Fadiga, doprowadzając do wyrównania stanu meczu. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, nadeszła dziesiąta minuta doliczonego czasu gry. Właśnie wtedy decydujący cios zadał Kacper Duda, zapewniając gospodarzom triumf rzutem na taśmę w niezwykle emocjonujących okolicznościach.

Jakie składy zaprezentowali obaj trenerzy?

Arbitrem głównym starcia był Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. Rywalizację z trybun krakowskiego obiektu śledziło aż trzydzieści trzy tysiące zgromadzonych widzów. W wyjściowej jedenastce gospodarzy wybiegli między innymi Marcel Łubik, kapitan Alan Uryga, Darijo Grujcic, Kacper Duda oraz napastnik Angel Rodado. Z kolei w barwach drużyny przyjezdnych od pierwszej minuty na murawie zameldował się Kacper Trelowski, a także Bogdan Racovitan, Fran Tudor i Patryk Makuch.

W drugiej części spotkania obaj szkoleniowcy zdecydowali się na roszady w swoich zespołach. Na placu gry pojawili się rezerwowi, w tym Elie Youan i Victor Meseguer u gospodarzy oraz Karol Struski i Mahir Emreli w zespole gości. W trakcie trwania meczu rozjemca musiał tylko raz sięgać do kieszonki. Jedynym zawodnikiem, który został ukarany żółtą kartką przez sędziego, okazał się zdobywca bramki dla gości, Lamine Diaby-Fadiga.