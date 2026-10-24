PGE GiEK Skra Bełchatów pokonuje rywali. Sprawdź przebieg hitu ekstraklasy

Pięciosetowy bój w ekstraklasie siatkarzy

Mecz pomiędzy PGE GiEK Skra Bełchatów a stołecznym zespołem przyniósł kibicom pięć setów pełnych nieoczekiwanych zwrotów akcji. Gospodarze świetnie weszli w spotkanie i wygrali dwie pierwsze partie, uzyskując w nich wyniki 25:17 oraz 25:22. Wielu obserwatorów na hali zakładało, że pojedynek zakończy się bardzo szybkim triumfem miejscowych.

Siatkarze ze stolicy nie złożyli jednak broni i przystąpili do skutecznego odrabiania strat w kolejnych fragmentach tego widowiska. PGE Projekt Warszawa wygrał trzeciego oraz czwartego seta, doprowadzając do decydującego tie-breaka po bardzo przekonujących zwycięstwach 25:15 i 25:23.

Jakie składy wystawiły obie drużyny?

W barwach zwycięskiego zespołu z Bełchatowa na parkiecie pojawili się między innymi Zouheir El Graoui, Grzegorz Łomacz, Alan Souza oraz Michał Szalacha. Decydująca odsłona zakończyła się wygraną bełchatowian 15:12, co przypieczętowało ich końcowy sukces i cenne punkty do ligowej tabeli. Na pozycji libero przez całe spotkanie grał Adam Kowalski.

Z kolei w ekipie gości zaprezentowali się tak doświadczeni zawodnicy jak Bartosz Bednorz, Jan Firlej, Kevin Tillie czy Jurij Semeniuk. Wsparcia warszawskiej drużynie udzielali także siatkarze rezerwowi, wśród których znalazł się między innymi reprezentant Polski Karol Kłos, jednak ostatecznie nie wystarczyło to do odniesienia zwycięstwa w całym meczu.