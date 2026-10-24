Turniej ATP w Brukseli. Kto zagra w wielkim finale?

Zacięte półfinały w Brukseli

W półfinałowych starciach turnieju ATP w Brukseli nie brakowało emocji. Jan-Lennard Struff pokonał najwyżej rozstawionego Francuza Arthura Filsa wynikiem 6:4, 6:7 (7-9), 7:6 (7-5). Niemiecki tenisista musiał stoczyć niezwykle wyrównany bój, aby zapewnić sobie awans do decydującego spotkania.

W drugim półfinale Tallon Griekspoor zmierzył się z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Holender przegrał pierwszego seta, ale zdołał odwrócić losy meczu, triumfując ostatecznie 2:6, 6:3, 7:6 (7-4). Dzięki temu zwycięstwu zapewnił sobie miejsce w finale belgijskiego turnieju.

Kto sięgnie po tytuł?

Dla Tallona Griekspoora finał w Brukseli to szansa na zdobycie czwartego tytułu w karierze. Holenderski zawodnik ma korzystny bilans bezpośrednich spotkań ze Struffem, wygrywając wszystkie trzy dotychczasowe pojedynki między tymi tenisistami.

Z kolei Jan-Lennard Struff powalczy o swój drugi triumf w turnieju rangi ATP. Niemiec będzie musiał przełamać złą passę w starciach z Griekspoorem, aby móc cieszyć się ze zwycięstwa w belgijskiej stolicy. Finałowe starcie zapowiada się niezwykle interesująco.