Ekstraklasa koszykarek. Zaskakująca końcówka w Łodzi

Przebieg spotkania w Łodzi

Pierwsza połowa meczu należała do gospodyń, które po dwóch kwartach prowadziły różnicą dziesięciu punktów. Widzew Łódź wygrał pierwszą odsłonę 14:13, a w drugiej powiększył przewagę, triumfując 20:11. Po przerwie obraz gry na parkiecie zaczął się jednak powoli zmieniać na korzyść koszykarek z Bydgoszczy.

Trzecia kwarta była niezwykle wyrównana, jednak ostatecznie zakończyła się minimalnym zwycięstwem przyjezdnych 17:16. Prawdziwy zwrot akcji nastąpił w ostatniej części spotkania, którą Artego Bydgoszcz wygrało aż 24:9. Dzięki fenomenalnej postawie w decydujących minutach, drużyna gości zdołała odrobić straty i ostatecznie wygrać całe spotkanie 65:59.

Kto zdobył najwięcej punktów?

W zespole gospodyń najskuteczniejszą zawodniczką na parkiecie okazała się Cameron Swartz, która zapisała na swoim koncie 19 punktów. Dobre zawody rozegrały również Isis Beh z 14 punktami oraz Anna Pawłowska, która dołożyła 11 oczek. Pozostałe punkty dla łodzianek zdobyły: Julia Wysocka (7), Natalia Chałupka (3), Karolina Stefańczyk (3) i Alicja Żytkowska (2), natomiast Lucie Svatonova i Weronika Zalewska zakończyły mecz bez zdobyczy punktowej.

W zwycięskiej drużynie z Bydgoszczy ciężar zdobywania punktów rozłożył się bardziej równomiernie na kilka zawodniczek. Najlepszym dorobkiem strzeleckim podzieliły się Katrina Ozola oraz Mar'shay Moore, rzucając po 17 punktów. Ważne punkty dla Artego Bydgoszcz dołożyły także Kristina Moore (10), Karina Michałek (9), Asiah Jones (6) oraz Julia Zielińska-Obarek i Zuzanna Marczyńska (po 3).