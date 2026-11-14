Anna Makurat ostro po porażce z Czarnogórą w el. ME 2027 koszykarek. Tego zabrakło do wygranej

Makurat widzi rezerwy przed starciem z Turcją

Anna Makurat podkreśla, że w przegranym 56:61 wyjazdowym meczu w Podgoricy w ramach 2. kolejki eliminacji ME 2027 polskim koszykarkom zabrakło detali. Liderka kadry domaga się większej agresywności od pierwszych minut i zmiany podejścia zespołu. W jej ocenie konieczne jest narzucanie przeciwniczkom własnego stylu gry, co pozwoli uniknąć ciągłego gonienia wyniku. 26-letnia zawodniczka Kibirkstis Wilno w spotkaniu z Czarnogórą zdobyła dla Polski 16 punktów.

Koszykarka wskazała, że błędy własne wprowadziły niepotrzebną nerwowość, przez co zespół tracił cenną energię w kluczowych fragmentach spotkania. Mimo ambitnej walki do samego końca brak rytmu gry rzutował na decyzyjność zespołu w ważnych momentach meczu. We wtorek w Gorzowie Wielkopolskim reprezentacja Polski zmierzy się z Turcją, głównym faworytem grupy I, siódmą drużyną ME 2025 i uczestnikiem tegorocznych mistrzostw globu.

- Mecz był w naszym zasięgu, szkoda. Trzeba zmienić coś w podejściu, w naszej agresywności, bo po raz kolejny mamy wolny start. W następnym meczu musimy od początku narzucić swoje tempo, styl gry i warunki, a nie „gonić” rywalki - powiedziała 26-letnia zawodniczka, która zdobyła 16 pkt.

- Straty wprowadzają nerwowość, nie miałyśmy rytmu gry. To przekładało się na brak decyzji, energii w tych momentach, które decydowały, bo przecież nie spuściłyśmy głów i walczyłyśmy do końca. Jesteśmy głodne zwycięstwa w kolejnym meczu z Turcją, bo dziś powinnyśmy wygrać - oceniła.

Dlaczego Polki przegrały z Czarnogórą?

Weronika Telenga, która w meczu eliminacji ME 2027 zanotowała 11 punktów i 11 zbiórek, widzi przyczyny porażki w niedostatecznym wypełnianiu założeń sztabu szkoleniowego. Zawodniczka Pro-Network ENEA Gorzów Wielkopolski zauważyła, że zespół pozwolił rywalkom na grę w ich ulubionym stylu, mimo wiedzy o ich umiejętnościach. Telenga bagatelizuje swoje dobre indywidualne statystyki w obliczu porażki całego zespołu. Szkoleniowcy polskiej reprezentacji zrezygnowali z komentowania meczu rozegranego w Podgoricy.

Teraz biało-czerwone przygotowują się do wtorkowego starcia z niepokonaną Turcją. Weronika Telenga cieszy się na powrót do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie wsparcie lokalnych kibiców ma być atutem polskiej drużyny. Zawodniczka liczy, że rola "szóstego zawodnika" pomoże odnieść zwycięstwo w tym ważnym meczu. W pierwszym spotkaniu kwalifikacji ME 2027 rozegranym w Rydze, reprezentacja Polski wygrała z Izraelem 75:64.

- W Gorzowie Wlkp. nie będę odczuwała presji, bo nasi fani to szósty zawodnik i na pewno będą dla nas wsparciem. Na to liczymy - powiedziała.