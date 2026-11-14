DevelopRes Rzeszów rozbija MKS Kalisz. Kto dominował na parkiecie?

Dominacja rzeszowianek na siatkarskim parkiecie

Siatkarki DevelopRes Rzeszów zaprezentowały fenomenalną formę podczas spotkania z zespołem Netland MKS Kalisz. Mecz zakończył się szybkim zwycięstwem gospodyń w zaledwie trzech setach. Pierwsza partia pokazała absolutną wyższość miejscowych, które rozbiły swoje przeciwniczki do dziesięciu. Kolejne dwie odsłony również przebiegały pod pełną kontrolą faworytek z Podkarpacia. Wyniki 25:18 i 25:16 dobitnie potwierdziły różnicę klas dzielącą oba zespoły tego dnia.

Zespół z Rzeszowa narzucił swoje warunki gry od pierwszego gwizdka sędziego. Bardzo dobra postawa w obronie oraz skuteczne ataki ze skrzydeł pozwoliły na szybkie budowanie kilkupunktowej przewagi w każdym z setów. Zawodniczki z Kalisza nie potrafiły znaleźć recepty na świetnie dysponowane rywalki w żadnym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Mimo licznych prób ratowania wyniku, przyjezdne nie zdołały odwrócić losów rywalizacji. DevelopRes tym samym zanotował cenne zwycięstwo bez straty choćby jednej partii.

Jakie były składy obu rywalizujących drużyn?

W wyjściowym zestawieniu DevelopRes Rzeszów na parkiecie pojawiły się Weronika Centka-Tietianiec, Alicja Grabka, Mika Grbavica, Marrit Jasper, Uliana Kotar oraz Julita Piasecka. Na pozycji libero zagrała Zuzanna Suska, a z ławki rezerwowych swoją drużynę wspomagały Magdalena Bukovska, Laura Jansen oraz Dominika Pierzchała. Trener gospodyń mógł być niezwykle zadowolony z postawy każdej zawodniczki, która tego dnia zameldowała się na boisku. Stabilne przyjęcie i bardzo precyzyjne rozegranie stanowiły klucz do pewnego triumfu w tym jednostronnym widowisku.

Drużyna Netland MKS Kalisz rozpoczęła to trudne spotkanie w składzie z Zuzanną Kuligowską, Anną Lewandowską, Oliwią Nastawską, Isidorą Rodić, Jeleną Vulin i Pauliną Zaborowską. Funkcję libero pełniła Nadia Łuszyńska, natomiast w trakcie meczu szansę na grę otrzymały także Jaidyn Blanchfield, Koleta Łyszkiewicz, Nina Stojiljković, Aneta Wilczek oraz Nikola Witkowska. Szeroka rotacja składem nie przyniosła jednak oczekiwanego przełamania w starciu z tak wymagającym przeciwnikiem. Ekipa z Wielkopolski musiała ostatecznie uznać wyższość świetnie zorganizowanych rzeszowianek.