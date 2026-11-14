Kto odpadł z "Azja Express" 14.11.2026? Zaskakujący zwrot akcji tuż przed finałem

Emocje w programie "Azja Express" sięgają zenitu! Uczestnicy dotarli do bram Singapuru, gdzie rozegrała się zacięta walka o wejście do wielkiego finału. Podczas gdy jedna z par, ciesząc się immunitetem, relaksowała się w luksusowym hotelu i zwiedzała Park Narodowy Tanjung Piai, reszta zawodników musiała stanąć do ostatecznego starcia. Stawka była ogromna, a zasady – bezwzględne.

Półfinał "Azja Express" 2026. Nowe zasady zaskoczyły uczestników

Na starcie półfinałowego odcinka prowadząca wprowadziła nowe reguły. Każda z par otrzymała specjalne albumy na naklejki, które symbolizują 13 stanów Malezji oraz stolicę kraju - Kuala Lumpur. Aby je zdobyć, uczestnicy musieli wykazać się w kolejnych misjach. Na mecie wszystko stało się jasne: spośród dwóch najwolniejszych duetów odpadł ten, który uzbierał mniej naklejek.

Upał, pot i... pozowanie jak kulturysta

Wyścig rozpoczął się w malowniczej Malakce, gdzie na zawodników od razu czekało nie lada wyzwanie. Musieli odnaleźć pomnik lokalnej legendy kulturystyki, Gana Boon Leonga, znanego jako "Mr. Malaysia", a następnie perfekcyjnie odtworzyć jedną z jego słynnych póz. Bieganie z ciężkimi plecakami po rozgrzanym do czerwoności mieście szybko dało się wszystkim we znaki.

Kolejny etap rywalizacji zaprowadził pary do Muar, meblarskiego serca Malezji. W warsztacie mistrza Eliasa Robaniego uczestnicy zmierzyli się z trudną sztuką ręcznego rzeźbienia w drewnie. Zadanie polegało na odtworzeniu tradycyjnego motywu kwiatowego, co wymagało nie tylko siły, ale i ogromnej precyzji.

Kto okazał się ananasem na plantacji?

Na trasie nie zabrakło walki o cenny Amulet. Dwie najszybsze pary stanęły do rywalizacji na plantacji ananasów w miejscowości Pekan Nanas, której nazwa dosłownie oznacza "miasto ananasów". Zadanie szybko zweryfikowało, kto ma głowę na karku, a kto okazał się prawdziwym ananasem...

Chwilę później nerwy uczestników zostały wystawione na kolejną próbę. W parku Mini Malaysia czekał na nich test na spostrzegawczość. W strefie zbudowanej z milionów klocków musieli wypatrzyć mikroskopijne detale. Rosnące napięcie i presja czasu zdecydowanie nie ułatwiały tego precyzyjnego zadania.

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Jakby emocji było mało, na ostatnim odcinku wyścigu do uczestników dołączył... potężny pasażer na gapę! Każda z par musiała zabrać ze sobą ogromną, żywą maskotkę Tygrysa, należącą do klubu piłkarskiego Johor Darul Ta’zim. Podróżowanie z tak nietypowym towarzyszem okazało się sporym utrudnieniem i mocno skomplikowało łapanie transportu.

Ostatecznie, z rozgrywką tuż przed finiszem pożegnali się Mateusz i Aldona Banasiukowie. Finałowy odcinek "Azja Express" zostanie wyemitowany w kolejną sobotę, 21 listopada, o godzinie 19:45 na antenie TVN.

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