Śląsk Wrocław wygrywa z Zastalem Zielona Góra. Kto okazał się liderem na parkiecie?

Zacięty początek dla gości z Zielonej Góry

Początek rywalizacji należał do drużyny przyjezdnej, która narzuciła twarde warunki gry w ofensywie. Zastal wygrał pierwszą kwartę wynikiem 29:21, pokazując wysoką skuteczność rzutową od pierwszych minut. Gospodarze musieli intensywnie odrabiać straty już na samym starcie spotkania.

Druga odsłona przyniosła wyraźne przebudzenie miejscowych zawodników i odzyskanie rytmu meczowego. Wrocławska drużyna wygrała tę część starcia 29:24, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie dystansu przed przerwą. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się minimalnym prowadzeniem przyjezdnych.

Kto poprowadził Śląsk Wrocław do wygranej?

Trzecia oraz czwarta kwarta to czas systematycznego budowania przewagi przez koszykarzy z Dolnego Śląska. Decydująca okazała się ostatnia partia wygrana przez gospodarzy 26:19, która przypieczętowała ich triumf w całym meczu. Znakomite zawody rozegrali Anthony Hickey oraz Devin Robinson, z których każdy rzucił po 24 punkty.

W ekipie z Zielonej Góry najjaśniejszym punktem był Veljko Brkić, autor aż 25 punktów dla swojej drużyny. Pomimo jego doskonałej dyspozycji rzutowej, przyjezdnym nie udało się utrzymać korzystnego wyniku do końcowej syreny i musieli uznać wyższość wrocławian.