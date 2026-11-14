Mirra Andriejewa w finale WTA Finals. Rosjanka awansuje w rankingu

Bezbłędna Andriejewa w finale WTA Finals

W pierwszym meczu półfinałowym turnieju WTA Finals w Indian Wells, Rosjanka Mirra Andriejewa wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6:3, 6:4. Andriejewa nie straciła w Kalifornii ani jednego seta, co jest imponującym osiągnięciem w jej debiucie. O drugie miejsce w finale powalczą Czeszka Linda Noskova oraz Ukrainka Elina Switolina.

Dzięki awansowi do finału, Andriejewa zagwarantowała sobie drugie miejsce w rankingu WTA. W zestawieniu wyprzedzi Białorusinkę Arynę Sabalenkę, która pożegnała się z turniejem już w fazie grupowej. Liderką rankingu pozostaje Jelena Rybakina, która zrezygnowała z udziału w zawodach zaledwie dzień przed ich startem.

Tradycja niespodzianek w WTA Finals

Turniej WTA Finals gromadzi osiem najlepszych zawodniczek minionego sezonu. W historii imprezy sukcesy święciły także reprezentantki Polski. W 2015 roku po trofeum sięgnęła Agnieszka Radwańska, a w 2023 roku triumfowała Iga Świątek.

Ostatnie lata przyniosły ogromną rotację na liście zwyciężczyń turnieju kończącego sezon. W 11 ostatnich edycjach triumfowało 11 różnych tenisistek, co świadczy o wyrównanym poziomie w kobiecym tenisie. Wielki finał tegorocznych zmagań zaplanowano na najbliższą niedzielę.